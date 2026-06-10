रात के अंधेरे में काटता है ये सांप, साइलेंट किलर की तरह करता है हमला- नहीं बचती ज्यादातर की जान

Krait Snake Viral Video: गर्मियों का मौसम आते ही सांपों की हलचल बढ़ जाती है. खेतों, बगीचों, गांवों और यहां तक कि घरों के आसपास भी इनके दिखाई देने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सांप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक व्यक्ति काले रंग के धारीदार सांप को दिखाते हुए उसे करैत बता रहा है. वह दावा करता है कि यह सांप रात में निकलता है और इसका काटना इतना खतरनाक होता है कि कई लोगों को इसका पता तक नहीं चल पाता, और ज्यादातर लोगों की तो मौत भी हो जाती है.

आखिर क्यों कहा जाता है इसे साइलेंट किलर?

वीडियो में बताया गया है कि करैत दिन में ज्यादा सक्रिय नहीं रहता और आमतौर पर रात के समय ही बाहर निकलता है. यही वजह है कि कई लोग इसे "साइलेंट किलर" के नाम से जानते हैं. बताया जाता है कि इसके दांत काफी छोटे होते हैं, इसलिए कई बार इसके काटने का दर्द बहुत कम महसूस होता है. कुछ मामलों में लोगों को यह तक समझ नहीं आता कि उन्हें सांप ने काटा भी है या नहीं. यही कारण है कि कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते. हालांकि वीडियो में यह भी दावा किया गया कि इसके काटते ही इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह बात पूरी तरह सही नहीं है. करैत के जहर का असर धीरे-धीरे शरीर पर दिखाई देता है और समय पर इलाज मिलने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है.

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काटने के बाद दिख सकते हैं ये लक्षण

रिपोर्ट्स के अनुसार करैत के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो शरीर की नसों और मांसपेशियों के बीच होने वाले संदेशों को प्रभावित करता है. इसके कारण शुरुआत में पेट दर्द, कमजोरी, आंखों की पलकों का झुकना, बोलने में परेशानी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. कई मामलों में मरीज को तुरंत दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए लोग खतरे को समझ नहीं पाते. यही वजह है कि डॉक्टर किसी भी संदिग्ध सांप के काटने की घटना को गंभीरता से लेने की सलाह देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो घरेलू इलाज या झाड़-फूंक पर भरोसा करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए.

वीडियो देख लोग भी हुए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो में सांप की चमकदार काली त्वचा और उस पर बनी हल्की धारियां साफ दिखाई दे रही है. वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने भी मजेदार और हैरानी भरे रिएक्शन दिए हैं. किसी ने लिखा, "अब तो रात में जमीन पर सोने से डर लगेगा", तो किसी ने मजाक में कहा, "इसीलिए मैं रात में जागता हूं." वहीं कई लोगों ने वीडियो में किए गए दावों पर सवाल भी उठाए और लोगों से केवल वायरल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष न निकालने की अपील की. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और करैत सांप को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है.

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