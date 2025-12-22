Video: नेत्रहीन छात्रा से बदतमीजी करते भाजपा उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल- जमकर बरसे यूजर्स
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जबलपुर महानगर की भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक नेत्रहीन छात्रा के साथ अभद्रता करती दिखाई दे रही है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने बेशर्मी और इंसानियत के खिलाफ जाने की सारी हदें पार कर दी हैं. वायरल वीडियो में एक महिला को नेत्रहीन छात्रा से न केवल बदतमीजी करते हुए देखा जा सकता है बल्कि ये महिला उस छात्रा के साथ हाथापाई करने पर भी उतर आई थी वो तो पुलिस ने आकर बीच बचाव कर लिया वरना महिला पूरी तरह से तैयार थी. पूरा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है.
नेत्रहीन छात्रा से अभद्रता करती दिखीं भाजपा उपाध्यक्ष
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जबलपुर महानगर की भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक नेत्रहीन छात्रा के साथ अभद्रता करती दिखाई दे रही है. वीडियो में दिखता है कि अंजू नेत्रहीन छात्रा पर जोर से चीखती है और हाथापाई करने की कोशिश करती है, जिसके बाद नेत्रहीन छात्रा भी विरोध करते हुए कहती है कि आप मुंह से बात कीजिए, इस तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकतीं. वीडियो में दिख रहा है कि अंजू जमकर बवाल काट रही हैं.
क्यों हुआ हंगामा
दरअसल, मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगा रोड स्थित हवाबाग कॉलेज के पीछे नेत्रहीन छात्रों का धर्मांतरण कराए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच जबलपुर महानगर की भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो नेत्रहीन छात्रा से अभद्रता करती नजर आ रही हैं. बता दें कि कुछ हिंदूवादी संगठनों आ को सूचना मिली थी कि यहां पर नेत्रहीन बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है. सूचना पाकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची भाजपा नेता अंजू भार्गव ने चल रहे पूरे कार्यक्रम को रुकवा कर हंगामा शुरू कर दिया.
आग बबूला हुए
वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह, क्या सम्मान दिया जा रहा है बेटियों को. एक और यूजर ने लिखा...नेत्रहीन बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...विरोध का तरीका भाजपा उपाध्यक्ष का बिल्कुल गलत है.
