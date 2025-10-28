Video: ओवरस्पीड का खौफनाक नतीजा! पीछे से मारी टक्कर, डिवाइडर में लगा शख्स का सिर, वीडियो वायरल

Bike Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार में सड़क पर जा रहा था, तभी अचानक एक बाइक सवार ने बिना इंडिकेटर दिए दाहिनी ओर मुड़ने लगा. पीछे आ रहे बाइक सवार को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी और वह अपनी स्पीड में सीधे जाकर सामने वाली बाइक से टकरा गया.

टक्कर से दोनों बाइक सवारों को आईं चोटें

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और काफी दूर तक फिसलते हुए चले गए. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हादसे के बाद दोनों बाइक सड़क पर लुढ़कते हुए कई मीटर दूर तक खिसक गई. गनीमत यह रही कि पीछे से आ रही दूसरी गाड़ियां समय रहते रुक गईं, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि टक्कर से आगे जा रहे बाइक वाले का सिर डिवाइडर से टकरा गया.

10 बार यह वीडियो देख ली पर समझ नहीं आया गलती आखिर है किसकी



क्या रोड पर इतनी स्पीड में चलना या किसी भी लाइन में बिना इंडिकेटर दिए घुस जाना सही है pic.twitter.com/rxLPk2iV1K — JUBER KHAN (@KhanJuber00) October 28, 2025

यह पूरी घटना बाइकर्स के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. बाद में वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. टक्कर के बाद आस-पास के लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर किनारे किया. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने लिखा कि बिना इंडिकेटर दिए दिशा बदलना हादसे को न्योता देने जैसा है, तो कुछ ने कहा, तेज रफ्तार और लापरवाही दोनों ही सड़क पर खतरनाक साबित हो सकती हैं.