सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इस वक्त तहलका मचा रखा है जिसमें लंदन की ठंडी सड़कों पर भारत का देसी तड़का लग गया है. जी हां, एक शख्स ने वहां “बिहारी समोसे वाला” के नाम से दुकान खोली है और वो अपने ठेठ देसी बिहारी अंदाज में समोसे तलते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में उसका आत्मविश्वास, लहजा और चूल्हे से उठती खुशबू देखकर लोग दीवाने हो गए हैं. लंदन के लोगों को अब भारतीय स्वाद का नया ठिकाना मिल गया है और जो लोग वहां रहकर भारत के समोसों को मिस करते थे, उनके लिए यह दुकान किसी सपने से कम नहीं है.

लंदन में बिहारी लड़के ने खोली देसी समोसे की दुकान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लंदन की एक व्यस्त सड़क के किनारे यह छोटी सी दुकान पूरी तरह भारतीय माहौल में सजी है. दुकान के अंदर एक आदमी एप्रन पहने खड़ा है जो समोसे तलते हुए ग्राहकों से ठेठ बिहारी लहजे में बातचीत कर रहा है. “भाई साहब, एक प्लेट गरम समोसा लगेगा?” – इस आवाज में वो मिठास है जो दिल्ली के चांदनी चौक या पटना के बोरिंग रोड की दुकानों की याद दिला देती है. लोगों की लाइन लगी है, कोई चाय के साथ समोसा खा रहा है तो कोई अपने ऑफिस ले जाने के लिए पार्सल करवा रहा है. कई विदेशी ग्राहक भी इस स्वाद के दीवाने हो गए हैं.

यूजर्स भी हैरान, बोले मैडम तुसाद से पहले बिहारी के समोसे खाने जाएंगे

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और X (ट्विटर) पर आया, लोगों की बाढ़ लग गई. एक यूजर ने लिखा... “लंदन में बिहारी समोसे वाला देखके गर्व महसूस हुआ, विदेश में भी अपने स्वाद की खुशबू फैली है.” दूसरे ने मजाक में लिखा... “अब समझ आया ब्रिटिश लोग क्यों बार-बार इंडिया आना चाहते हैं, समोसे के लिए!” तीसरे यूजर ने लिखा... “जिसने भी बिहारी समोसे वाला खोला है, उसे अवॉर्ड मिलना चाहिए.” वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग इसे शेयर करते नहीं थक रहे. कुछ यूजर्स ने तो यह भी कहा कि अगली बार लंदन जाएंगे तो मैडम तुसाद देखने से पहले बिहारी समोसे वाला जरूर जाएंगे. वीडियो को biharisamosa.uk नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

