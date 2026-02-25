हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल

स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल

जानकारी के मुताबिक, बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी. शादी के वक्त रात करीब साढ़े दस बजे वरमाला की रस्म के दौरान पड़ौस में रहने वाला दीनबंधु वहां आया और दुल्हन आरती के पेट में गोली मार दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Feb 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

बेवफा सनम फिल्म का वो सीन तो आपने देखा ही होगा जिसमें कृष्ण कुमार शादी में घुसकर दुल्हन को गोली मार देते हैं. एब ऐसा ही एक मामला बिहार के बक्सर जिले से सामने आया है जिसने सभी के दिलों को दहला दिया है. यहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब स्टेज पर अपने दूल्हे को वरमाला पहना रही दुल्हन को एक शख्स ने स्टेज पर चढ़कर गोली मार दी. माहौल खुशियों से भरा था और मेहमान स्टेज पर खड़े होकर नई दुल्हन के आने की खुशियां मना रहे थे लेकिन  तभी एक सिरफिरे ने स्टेज पर चढ़कर इस घटना को अंजाम दे दिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्टेज पर सिरफिरे ने दुल्हन को मारी गोली

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर मौजूद हैं और पूरा घर शादी की खुशिया मना रहा है. इतने में जयमाला लाई जाती है और दू्ल्हा दुल्हन को दी जाती है, जैसे ही रस्म की बारी आती है वैसे ही एक सिरफिरा स्टेज पर आता है और दुल्हन पर पिस्टल से फायर कर देता है. पहले तो आसपास खड़े लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है लेकिन जैसे ही पता लगता है कि दुल्हन को गोली लगी है वैसे ही सब दुल्हन को संभालने लग जाते हैं और मेहमानों के होश उड़ जाते हैं. दुल्हन भी बेहोश होकर वहीं स्टेज पर गिर जाती है, वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

दुल्हन का प्रेमी बताया जा रहा आरोपी

जानकारी के मुताबिक, बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी. शादी के वक्त रात करीब साढ़े दस बजे वरमाला की रस्म के दौरान पड़ौस में रहने वाला दीनबंधु वहां आया और दुल्हन आरती के पेट में गोली मार दी, गोली दुल्हन के नाभि के पास लगी और दुल्हन वहीं बेहोश हो गई. लोगों को कुछ समझ आए उससे पहले सिरफिरा फरार हो गया. दावों के मुताबिक दीनबंधु दुल्हन का प्रेमी बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @priyanka2bharti नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं. एक और यूजर ने लिखा...अब शादी में भी पुलिस सुरक्षा लगानी पड़ेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेहद दुखद, मेरी तो रूह कांप गई.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

Published at : 25 Feb 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट
0.39 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्यूब, नन्हें बच्चे की रफ्तार देख हैरान रह गई दुनिया, वीडियो देख हैरान रह गया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
ट्रेंडिंग
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
The Hundred: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मचे बवाल के बाद MI टीम का बड़ा ऐलान, कहा- 'राष्ट्रीयता के आधार पर बाहर नहीं...'
पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मचे बवाल के बाद MI टीम का बड़ा ऐलान, कहा- 'राष्ट्रीयता के आधार पर बाहर नहीं...'
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget