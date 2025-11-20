चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स

बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की हलचल अब थम चुकी है. हफ्तों तक चले प्रचार, रैलियों, नारों और बहसों का शोर अब धीरे-धीरे शांत हो गया है. नेताओं की गाड़ियां लौट चुकी हैं, भाषणों की गूंज थम चुकी है और सड़कों पर चुनावी उत्साह की जगह फिर वही रोजमर्रा की भागदौड़ लौट आई है. लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए, एक कड़वी, पुरानी और हर बार दोहराई जाने वाली तस्वीर फिर सामने आ गई. चुनाव खत्म होते ही अचानक रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ने लगी. ट्रेनों के दरवाजों, गेट पर, प्लेटफॉर्म पर हर जगह सिर्फ एक ही नजारा, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में बिहारी मजदूर अपने काम की जगहों पर वापस लौट रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जो बिहार में पलायन के दर्द को रह-रहकर कुरेद रहे हैं. इस चुनाव में बिहारी मजलूमों का पलायन भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर लगता है बड़ी-बड़ी बातें चुनाव तक ही सीमित होती हैं. ऐसा ही एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाहर नौकरी-रोजगार करने वाले मजदूर, जो चुनाव में वोट डालने के लिए बिहार आए थे, अब खचाखच भरी ट्रेनों में सवार होकर अपने-अपने शहरों की तरफ लौट रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में ट्रेनों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भीड़ कितनी ज्यादा है. डिब्बों में बैठे लोगों के लिए जगह नहीं, कई लोग दरवाजों पर खड़े हैं, कोई छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. हर किसी के चेहरे पर बस एक ही भाव चुनाव हो गया, अब वापस काम पर लौटना है. यह वीडियो बिहार के उस सच को फिर याद दिलाता है कि आज भी लाखों लोगों को रोजगार के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है. चुनाव में चाहे जितने वादे किए जाएं, असल जीवन में उनकी मजबूरी वहीं की वहीं रहती है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने इस पलायन पर नाराजगी जताई और लिखा, हर चुनाव में यही हाल होता है, रोजगार की बात कोई नेता नहीं करता, बिहार में काम होता तो मजदूरों को वापसी की इतनी जल्दी नहीं होती है. चुनाव में भी मजदूर सबसे ज्यादा जरूरी और चुनाव के बाद भी सबसे ज्यादा मजबूर है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सीन सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है. क्या बिहार कभी ऐसी जगह बनेगा जहां लोग बाहर न जाकर घर में ही रोजगार पा सकें.

