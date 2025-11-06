बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल

बिहार में इन दिनों चुनावी हलचल जोरों पर है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को हो रहा है. इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस फेज में कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. सड़क से लेकर आसमान तक चुनाव का रंग दिखाई दे रहा है. जहां एक तरफ जनता अपनी पसंद के नेताओं को चुनने की तैयारी में है.

वहीं दूसरी तरफ नेता लोग प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. पोस्टर-बैनर से लेकर रोड शो और रैलियों तक हर तरफ हलचल है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में दिखाया गया नजारा देखकर लोग हैरान हैं क्योंकि इसमें एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं कि गिनते-गिनते भी थक जाओ.

वीडियो में क्या है खास?

वायरल वीडियो की शुरुआत एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से करती है. वह कैमरे में दिखा रहा है कि उसके आस-पास कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं. लाइन दर लाइन, मैदान के एक बड़े हिस्से में हेलीकॉप्टर्स ऐसे खड़े हैं जैसे किसी एयरपोर्ट पर प्लेन पार्क किए जाते हैं.

वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि ये बिहार में चुनाव के समय का नजारा है, जहां अलग-अलग नेताओं के हेलीकॉप्टर प्रचार के लिए आए हैं.वह यह भी कहता है कि गिनते-गिनते थक जाओगे, इतने हेलीकॉप्टर्स लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को एक्स पर यूजर @Bihar_se_hai ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा बिहार जैसे गरीब राज्य में इतने हेलीकॉप्टर्स लगे हैं नेता लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये फिल्म का सीन है.

वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ लोगों ने लिखा कि यह सीन वाकई चौंकाने वाला है, जबकि कुछ ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं के पास इतने साधन होना कोई नई बात नहीं. कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर ये सब खर्च कौन उठा रहा है, वहीं कुछ ने इसे लोकतंत्र का त्योहार बताया. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है. किसी ने कहा, नेताओं के लिए तो आसमान भी छोटा है, लेकिन आम आदमी को सड़क तक नसीब नहीं, वहीं किसी ने मजाक में लिखा, लगता है पटना में एयर शो चल रहा है.

