काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की गलियों में एक बार फिर हरियाणवी डांस का तड़का छा गया है. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी ने अपने लाजवाब डांस मूव्स से लोगों को दीवाना बना दिया है. काला पटियाला सूट और सफेद दुपट्टा पहने इस भाभी ने जिस कॉन्फिडेंस और अदाओं के साथ स्टेज पर डांस किया, उसने सबका ध्यान खींच लिया. हरियाणवी गाने की धुन पर जब उन्होंने ठुमके लगाए तो वहां मौजूद लोग सीटियां बजाने लगे और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग बोले “भाभी ने तो सपना चौधरी को भी पीछे छोड़ दिया.”

भाभी ने डीजे पर हरियाणवी गाने पर किया डांस

वीडियो किसी शादी या गांव के फंक्शन का बताया जा रहा है. स्टेज पर डीजे फ्लोर सजा है और बीच में ये भाभी एनर्जी से भरपूर डांस करती नजर आ रही हैं. गाना बजता है कोई पॉपुलर हरियाणवी बीट वाला नंबर और बस फिर क्या था, भाभी ने ऐसे ठुमके लगाए कि हर किसी की नजर बस उन्हीं पर टिक गई. उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और लचक देखकर सोशल मीडिया यूजर्स बोले “ये तो देसी डांसिंग क्वीन है.”

यह छोटी सी वीडियो आपका माइंड फ्रेश कर देगी, डांस ऐसा है कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाओगे



अगर आपने तारीफ नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं की डांस अच्छा नहीं है



बल्कि यह है आपको डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है pic.twitter.com/ocKGeZ0q2C — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) October 20, 2025

हिल गया पूरा इंटरनेट

वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी डांस करते हुए भीड़ के साथ तालमेल बना रही हैं. कई लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ तो स्टेज के पास जाकर ठुमके लगाने लगे लेकिन भाभी के ठुमकों की रफ्तार कोई पकड़ ही नहीं पाया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

लोगों ने खूब की तारीफ

वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डांस वाकई कमाल का है, देखने वाले का मन खुश हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...बहुत सुंदर, डांस देखकर मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे डांस से अच्छा उस भाभी का सूट लगा .

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल