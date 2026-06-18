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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया एनाकोंडा- वायरल वीडियो देख कांप उठेगी रूह

Video: मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया एनाकोंडा- वायरल वीडियो देख कांप उठेगी रूह

सोशल मीडिया पर एक मछुआरे का वीडियो तेजी से वायरल हो जो अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने के इरादे से नाव लेकर घूम रहा है. वीडियो में उसके हाथ में एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप दिखाई दे रहा है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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जरा सोचें, आप नदी किनारे मछली पकड़ रहे हों और जाल में मछली की जगह एनाकोंडा फंस जाए तो? ऐसा ही कुछ हुआ अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने पहुंचे एक मछुआरे के साथ. वीडियो में एक मछुआरा अमेजन के इलाके में नाव पर एक बड़े से एनाकोंडा के साथ दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि शख्स ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका था लेकिन मछली की जगह इसमें एनाकोंडा फंस गया.

अमेजन के इलाके में मछली के जाल में फंसा एनाकोंडा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मछुआरे का वीडियो तेजी से वायरल हो जो अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने के इरादे से नाव लेकर घूम रहा है. वीडियो में उसके हाथ में एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप दिखाई दे रहा है जिसे देखकर आम आदमी की तो हालत ही टाइट हो जाएगी. यह सांप इतना बड़ा है कि आसानी से कई इंसानों को निगल सकता है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इस सांप के सिर में है जो कि मछुआरे के सिर से भी काफी बड़ा लग रहा है.

 
 
 
 
 
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इतना बड़ा कि कमजोर दिल वालों को आ जाएगा अटैक

दावा किया जा रहा है कि जब यह एनाकोंडा जाल में फंसा तब उसकी मौत हो चुकी थी इसलिए ही मछुआरे ने बड़ी आसानी से सांप के साथ वीडियो बना लिया. लेकिन मरने के बाद भी ये सांप कई लोगों की रूह कंपा रहा है और दिखने में ये इतना खतरनाक है कि कमजोर दिल वाला तो देखकर ही दम तोड़ दे. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स की कांप उठी रूह

वीडियो को pontodevistaabr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मर गया है इसलिए उछल रहा है. जिंदा होता तब पता लगता. एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो सांसे ही ऊपर नीचे होने लग गई हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना बड़ा सांप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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