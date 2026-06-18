Video: मछली पकड़ने के लिए फेंका था जाल, फंस गया एनाकोंडा- वायरल वीडियो देख कांप उठेगी रूह
सोशल मीडिया पर एक मछुआरे का वीडियो तेजी से वायरल हो जो अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने के इरादे से नाव लेकर घूम रहा है. वीडियो में उसके हाथ में एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप दिखाई दे रहा है.
जरा सोचें, आप नदी किनारे मछली पकड़ रहे हों और जाल में मछली की जगह एनाकोंडा फंस जाए तो? ऐसा ही कुछ हुआ अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने पहुंचे एक मछुआरे के साथ. वीडियो में एक मछुआरा अमेजन के इलाके में नाव पर एक बड़े से एनाकोंडा के साथ दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि शख्स ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका था लेकिन मछली की जगह इसमें एनाकोंडा फंस गया.
अमेजन के इलाके में मछली के जाल में फंसा एनाकोंडा
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मछुआरे का वीडियो तेजी से वायरल हो जो अमेजन के इलाके में मछली पकड़ने के इरादे से नाव लेकर घूम रहा है. वीडियो में उसके हाथ में एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप दिखाई दे रहा है जिसे देखकर आम आदमी की तो हालत ही टाइट हो जाएगी. यह सांप इतना बड़ा है कि आसानी से कई इंसानों को निगल सकता है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इस सांप के सिर में है जो कि मछुआरे के सिर से भी काफी बड़ा लग रहा है.
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इतना बड़ा कि कमजोर दिल वालों को आ जाएगा अटैक
दावा किया जा रहा है कि जब यह एनाकोंडा जाल में फंसा तब उसकी मौत हो चुकी थी इसलिए ही मछुआरे ने बड़ी आसानी से सांप के साथ वीडियो बना लिया. लेकिन मरने के बाद भी ये सांप कई लोगों की रूह कंपा रहा है और दिखने में ये इतना खतरनाक है कि कमजोर दिल वाला तो देखकर ही दम तोड़ दे. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स की कांप उठी रूह
वीडियो को pontodevistaabr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मर गया है इसलिए उछल रहा है. जिंदा होता तब पता लगता. एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो सांसे ही ऊपर नीचे होने लग गई हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना बड़ा सांप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा.
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