हाई हील और काली साड़ी में भाभी ने काट दिया गदर, डीजे पर मटक-मटककर किया डांस; देखें वीडियो

आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों का ध्यान खींच ही लेता है. कभी किसी का टैलेंट वायरल हो जाता है, तो कभी किसी का कॉन्फिडेंस. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक महिला अपने जबरदस्त डांस से हर किसी को हैरान कर रही है.

आमतौर पर माना जाता है कि साड़ी पहनकर और वो भी हाई हील में चलना तक मुश्किल होता है. लेकिन इस वायरल वीडियो में खूबसूरत भाभी ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है. जिस कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ वह डांस कर रही है, उसे देखकर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक पार्टी के माहौल से होती है. डीजे की तेज म्यूजिक पर एक महिला काली साड़ी और हाई हील पहने नजर आती है. जैसे ही म्यूजिक बजता है, महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देती है.

उनका डांस इतना एनर्जेटिक और शानदार होता है कि वहां मौजूद लोगों की नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं. महिला मटक-मटक कर, पूरे जोश और खुशी के साथ डांस करती दिखाई देती है. ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है और वह पल को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं.

हाई हील और साड़ी में जहां चलना मुश्किल हो जाता है ,

वही आप इस महिला को देखें कितने एनर्जेटिक अंदाज में डांस कर रही है ,,

लोगों को पसंद आया महिला का कॉन्फिडेंस

इस वीडियो को देखकर साफ समझ आता है कि महिला को खुद पर पूरा भरोसा है. हाई हील और साड़ी के बावजूद उनका बैलेंस, स्टेप्स और एक्सप्रेशन कमाल के हैं. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग महिला के डांस से ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसा कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, भाभी ने तो हाई हील में भी गदर काट दिया. तो दूसरे ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है. किसी ने लिखा, साड़ी हो तो ऐसी और डांस हो तो ऐसा. कई लोगों ने महिला की एनर्जी और स्टाइल की जमकर तारीफ की है. इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह महिला का कॉन्फिडेंस और बेफिक्र अंदाज है. आज के दौर में लोग ऐसे ही कंटेंट को पसंद करते हैं, जिसमें सच्ची खुशी और कॉन्फिडेंस नजर आए.

