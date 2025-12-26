हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाई हील और काली साड़ी में भाभी ने काट दिया गदर, डीजे पर मटक-मटककर किया डांस; देखें वीडियो

हाई हील और काली साड़ी में भाभी ने काट दिया गदर, डीजे पर मटक-मटककर किया डांस; देखें वीडियो

आमतौर पर माना जाता है कि साड़ी पहनकर और वो भी हाई हील में चलना तक मुश्किल होता है, लेकिन इस वायरल वीडियो में खूबसूरत भाभी ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Dec 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों का ध्यान खींच ही लेता है. कभी किसी का टैलेंट वायरल हो जाता है, तो कभी किसी का कॉन्फिडेंस. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक महिला अपने जबरदस्त डांस से हर किसी को हैरान कर रही है.

आमतौर पर माना जाता है कि साड़ी पहनकर और वो भी हाई हील में चलना तक मुश्किल होता है. लेकिन इस वायरल वीडियो में खूबसूरत भाभी ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है. जिस कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ वह डांस कर रही है, उसे देखकर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे. 

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक पार्टी के माहौल से होती है. डीजे की तेज म्यूजिक पर एक महिला काली साड़ी और हाई हील पहने नजर आती है. जैसे ही म्यूजिक बजता है, महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देती है.

उनका डांस इतना एनर्जेटिक और शानदार होता है कि वहां मौजूद लोगों की नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं. महिला मटक-मटक कर, पूरे जोश और खुशी के साथ डांस करती दिखाई देती है. ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है और वह पल को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं. 

लोगों को पसंद आया महिला का कॉन्फिडेंस

इस वीडियो को देखकर साफ समझ आता है कि महिला को खुद पर पूरा भरोसा है. हाई हील और साड़ी के बावजूद उनका बैलेंस, स्टेप्स और एक्सप्रेशन कमाल के हैं. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग महिला के डांस से ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसा कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है. 

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.  एक यूजर ने लिखा, भाभी ने तो हाई हील में भी गदर काट दिया. तो दूसरे ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है. किसी ने लिखा, साड़ी हो तो ऐसी और डांस हो तो ऐसा. कई लोगों ने महिला की एनर्जी और स्टाइल की जमकर तारीफ की है. इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह महिला का कॉन्फिडेंस और बेफिक्र अंदाज है. आज के दौर में लोग ऐसे ही कंटेंट को पसंद करते हैं, जिसमें सच्ची खुशी और कॉन्फिडेंस नजर आए. 

यह भी पढ़ें अगर हाथ छूट गया तो... एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में करा खतरनाक स्टंट, जरा सी चूक भी ले लेती जान; वीडियो वायरल

Published at : 26 Dec 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Viral Dance Video Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Bhabhi Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, मस्जिद से पत्थर हटाने पर बढ़ा विवाद । Jaipur News
Tarique Rahman Anti India: बांग्लादेश में BNP चीफ रहमान..मुनीर का 'मेहमान'? | Minorities| Asim Munir
Bangladesh में एक और हिंदू की हत्या पर आया बांग्लादेशी सरकार का जवाब जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान
US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
'मैं एक डॉक्टर के पास..'धुंरधर की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
'धुंरधर' की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
यूटिलिटी
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget