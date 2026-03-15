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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 4 महीने पहले हुई थी डॉग बाइट, अब कुत्ते की तरह भौंक रहा ये बच्चा, वीडियो देख नहीं थमेंगे आंसू

Video: 4 महीने पहले हुई थी डॉग बाइट, अब कुत्ते की तरह भौंक रहा ये बच्चा, वीडियो देख नहीं थमेंगे आंसू

वीडियो में एक बच्चा बेहद असामान्य व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 12 साल है. वीडियो में कुछ लोग उसे मजबूती से पकड़कर एंबुलेंस की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 15 Mar 2026 02:43 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जो लोगों को हैरान भी करता है और डरा भी देता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें करीब 12 साल का एक बच्चा अजीब व्यवहार करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्चे को चार महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था और उसे सही इलाज नहीं मिला, जिसके बाद अब वह रेबीज का शिकार हो गया है. वीडियो में बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता हुआ दिखाई देता है और आसपास मौजूद लोग उसे पकड़कर एंबुलेंस में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है

वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्चा बेहद असामान्य व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 12 साल है. वीडियो में कुछ लोग उसे मजबूती से पकड़कर एंबुलेंस की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बच्चा जोर-जोर से चिल्लाता और भौंकने जैसी आवाजें निकालता नजर आता है. आसपास मौजूद लोग उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लगातार उग्र व्यवहार करता दिख रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा

वीडियो को शेयर करते हुए कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि चार महीने पहले बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था. कहा जा रहा है कि उस समय उसे केवल दो इंजेक्शन ही लगाए गए थे, जबकि रेबीज से बचाव के लिए पूरा वैक्सीनेशन कोर्स जरूरी होता है. दावा यह भी किया जा रहा है कि अधूरा इलाज होने की वजह से अब बच्चे में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे हैं और इसी कारण वह कुत्ते की तरह भौंक रहा है. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही एबीपी लाइव इस वीडियो की पुष्टि करता है.

कितना खतरनाक होता है रेबीज

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक रेबीज एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो आमतौर पर संक्रमित जानवर के काटने से फैलती है. यदि समय पर और पूरा इलाज न किया जाए तो यह बीमारी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने के बाद तुरंत घाव को साबुन और पानी से साफ करना चाहिए और जल्द से जल्द एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यूजर्स दे रहे अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स इसे बेहद डरावना बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत और पूरा इलाज बेहद जरूरी होता है. वहीं कई लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि वीडियो की सच्चाई की जांच होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सही जानकारी आ सके.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 15 Mar 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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