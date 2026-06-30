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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन से रेस लगा रहे थे छपरी बाइकर्स, बैलेंस बिगड़ा और हो गया खेल, भयंकर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल

ट्रेन से रेस लगा रहे थे छपरी बाइकर्स, बैलेंस बिगड़ा और हो गया खेल, भयंकर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन शहरी इलाके से गुजर रही है. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक ट्रेन के साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 03:33 PM (IST)
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स्टंट का जुनून कभी-कभी कुछ ही सेकंड में भारी पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तीन युवक तेज रफ्तार ट्रेन से बाइक दौड़ाकर रेस लगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन उनकी यह खतरनाक हरकत कुछ ही पलों में दर्दनाक हादसे में बदल जाती है. वीडियो देखकर लोग इसे लापरवाही की हद बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसी बेवकूफी का यही अंजाम होता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ट्रेन के साथ रेस लगाने लगे तीन युवक

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन शहरी इलाके से गुजर रही है. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक ट्रेन के साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं. बाइक काफी तेज गति से दौड़ रही होती है और तीनों युवक ट्रेन के बराबर चलने की कोशिश करते नजर आते हैं. ऐसा लगता है कि वे सिर्फ वीडियो बनाने या स्टंट दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे.

एक झटके में पलटी बाजी, सड़क पर घिसटते चले गए

कुछ ही सेकंड बाद बाइक का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और वह तेज रफ्तार में फिसल जाती है. बाइक के साथ तीनों युवक सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले जाते हैं. घर्षण की वजह से सड़क पर चिंगारियां भी निकलती दिखाई देती हैं. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, इसलिए यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे में तीनों को कितनी चोट आई या उनकी हालत कैसी है. फिलहाल इस घटना की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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सोशल मीडिया बोला- 'स्टंट नहीं, सीधी मूर्खता है'

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड की लोकप्रियता पाने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ट्रेन से रेस लगाना स्टंट नहीं बल्कि आत्मघाती हरकत है. वहीं कई लोगों ने टिप्पणी की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे भी इस तरह की खतरनाक हरकत करने से पहले सौ बार सोचें. वीडियो को Pankaj Rail Fan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 03:33 PM (IST)
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