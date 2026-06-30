ट्रेन से रेस लगा रहे थे छपरी बाइकर्स, बैलेंस बिगड़ा और हो गया खेल, भयंकर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन शहरी इलाके से गुजर रही है. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक ट्रेन के साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं.
स्टंट का जुनून कभी-कभी कुछ ही सेकंड में भारी पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तीन युवक तेज रफ्तार ट्रेन से बाइक दौड़ाकर रेस लगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन उनकी यह खतरनाक हरकत कुछ ही पलों में दर्दनाक हादसे में बदल जाती है. वीडियो देखकर लोग इसे लापरवाही की हद बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसी बेवकूफी का यही अंजाम होता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
ट्रेन के साथ रेस लगाने लगे तीन युवक
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ट्रेन शहरी इलाके से गुजर रही है. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक ट्रेन के साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं. बाइक काफी तेज गति से दौड़ रही होती है और तीनों युवक ट्रेन के बराबर चलने की कोशिश करते नजर आते हैं. ऐसा लगता है कि वे सिर्फ वीडियो बनाने या स्टंट दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे.
एक झटके में पलटी बाजी, सड़क पर घिसटते चले गए
कुछ ही सेकंड बाद बाइक का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और वह तेज रफ्तार में फिसल जाती है. बाइक के साथ तीनों युवक सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले जाते हैं. घर्षण की वजह से सड़क पर चिंगारियां भी निकलती दिखाई देती हैं. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, इसलिए यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे में तीनों को कितनी चोट आई या उनकी हालत कैसी है. फिलहाल इस घटना की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
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सोशल मीडिया बोला- 'स्टंट नहीं, सीधी मूर्खता है'
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड की लोकप्रियता पाने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ट्रेन से रेस लगाना स्टंट नहीं बल्कि आत्मघाती हरकत है. वहीं कई लोगों ने टिप्पणी की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे भी इस तरह की खतरनाक हरकत करने से पहले सौ बार सोचें. वीडियो को Pankaj Rail Fan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है.
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