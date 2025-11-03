Video: पहले पटका- फिर बुरी तरह झकझोरा, लिफ्ट के अंदर महिला ने की पालतू कुत्ते की हत्या, वीडियो वायरल
Karnataka Viral Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बगलूर इलाके में एक काम करने वाला महिला ने कुत्ते को बेरहमी से फेंका, जिससे कुत्ते की मौत हो गई.
Bengaluru News: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर इंसानियत पर सवाल खड़े हो जाते हैं. इंसानों पर होने वाले अत्याचार तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कोई निर्दोष जानवर किसी की क्रूरता का शिकार बन जाए, तो मन और भी दहल उठता है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक महिला ने मासूम पालतू कुत्ते को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई.
महिला ने लिफ्ट में कुत्ते को जोर से फेंका
मामला बेंगलुरु के बगलूर इलाके का है. यहां एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली घरेलू महिला पुष्पलता पर आरोप है कि उसने 31 अक्टूबर को एक पालतू कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला लिफ्ट में कुत्ते के साथ जाती है. अचानक वह कुत्ते को जोर से फेंक देती है और फिर उसे कई बार बुरी तरह झकझोरती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ते को लगातार जोर-जोर से हिलाया जा रहा है. यह पूरी घटना अपार्टमेंट की लिफ्ट के सीसीटीवी में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बगलूर इलाके में एक महिला द्वारा पालतू कुत्ते को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है जिसमें महिला कुत्ते को लिफ्ट में फेंकती और झकझोरती दिखी. pic.twitter.com/xU25AEN1cV— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) November 3, 2025
कुछ ही पलों बाद कुत्ता बेसुध हो जाता है और मर जाता है. यह नजारा इतना दर्दनाक है कि देखने वालों का दिल दहल जाए. वीडियो सामने आने के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस से की.
महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जानकारी के अनुसार, पालतू कुत्ते के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने पुष्पलता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है. जानवरों की सुरक्षा से जुड़े संगठन भी इस मामले में एक्टिव हो गए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. कई यूजर्स ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इतने निर्दोष के साथ ऐसी क्रूरता करने की हिम्मत न कर सके.
