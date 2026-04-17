भीख ही मांगेंगे! बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही थीं महिलाएं, कार वाली आंटी ने फटकारा तो...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में सड़क किनारे भीख मांगने वाली कुछ महिलाओं और एक कार में बैठी महिला के बीच बातचीत दिखाई देती है. यह वीडियो लोगों के बीच बहस का विषय बन गया है कि यह मजबूरी है या फिर एक आदत बन चुकी है.

वायरल वीडियो में क्या है

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला अपनी कार के पास खड़ी होकर उन महिलाओं से बात कर रही है जो छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही हैं. वह उन्हें समझाती है कि वे झाड़ू-पोछा या कोई भी काम करें, लेकिन भीख न मांगें. वह कहती है कि तुम सब जवान हो, कोई बुजुर्ग नहीं हो, फिर भी इस तरह भीख मांग रही हो.कार में बैठा एक व्यक्ति इस पूरे मामले का वीडियो बना रहा होता है. जब महिला उनसे बात कर रही होती है, तो वह कैमरा उन महिलाओं की तरफ घुमा देता है. वे महिलाएं हंसती हुई नजर आती हैं. इसके बाद कार में बैठी महिला कहती है कि क्या छोटे-छोटे बच्चों को धूप में लेकर भीख मांगना अच्छा लगता है. यह गलत मानसिकता है फिर वह उन्हें कहती है कि हम तुम्हें 5000 रुपये महीना देंगे, अगर तुम झाड़ू-पोछा और बर्तन धोने का काम करोगी. लेकिन भीख मांगने वाली महिलाएं पैसे मांगती हैं और काम के बारे में साफ जवाब नहीं देतीं.

A woman confronts begging Ladies on the roadside, offers one a ₹5,000/month job. They refuse & continue begging. Choice or desperate circumstances? pic.twitter.com/aYVZGAQtqr — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 16, 2026

बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही थीं महिलाएं

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब फिर से पूछा जाता है तो वे कहती हैं कि हां काम करेंगे, लेकिन बाद में टाल देती हैं और कहती हैं कि कल आएंगे. इस पर महिला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लोगों को अब मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, इसलिए वे भीख ही मांगेंगे और बच्चों को भी यही सिखाएंगे फिर वह कहती है कि अगर हम 100 रुपये भी दे दें, तो इससे कुछ नहीं बदलेगा. इसके बाद वह उन्हें 100 रुपये देती है और कहती है कि बच्चों को लेकर यहां से चले जाओ.

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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. कुछ लोग कार वाली महिला की बात को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि काम करने के मौके मिलने पर भी लोग भीख को चुनते हैं. वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि गरीबी और मजबूरी को सिर्फ आदत कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

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