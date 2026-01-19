फटे कपड़े, झुकी नजरें, हाथ फैलाकर मांगी गई भीख और चेहरे पर मजबूरी का नकाब…इंदौर के सराफा इलाके में रोज दिखने वाला यह भिक्षुक लोगों की संवेदना पर सालों तक राज करता रहा. राह चलते लोग इसे मजबूर समझकर जेब ढीली करते रहे, लेकिन भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान ने जब इस चेहरे से नकाब हटाया, तो सच्चाई देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए. सड़क पर बैठकर भीख मांगने वाला यह शख्स दरअसल करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला. सोशल मीडिया पर अब ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है.

इंदौर में मिला अमीर भिखारी

जानकारी के मुताबिक, इंदौर नगर निगम और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त टीम जब सराफा क्षेत्र में अभियान चला रही थी, तभी रोजाना भीख मांगने वाले मांगीलाल को रेस्क्यू किया गया. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि मांगीलाल के पास शहर में तीन पक्के मकान हैं. इनमें से एक मकान तीन मंजिला है, जबकि बाकी दो भी अच्छी हालत में बने हुए हैं. इतना ही नहीं, उसके पास तीन ऑटो रिक्शा और एक डिजायर कार भी दर्ज पाई गई है.

इतनी संपत्ति के बावजूद रोज मांगता है भीख

जांच में यह भी चौंकाने वाली बात सामने आई कि मांगीलाल को विकलांगता के आधार पर शासन की ओर से 1 बीएचके का आवास भी पहले ही मिल चुका है. इसके बावजूद वह रोजाना सराफा और आसपास के इलाकों में भिक्षावृत्ति करता रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह वर्षों से उसी इलाके में दिखाई देता था और किसी को भी उसके असली आर्थिक हालात का अंदाजा नहीं था.

लोगों को लोन देकर भी करता है मोटी कमाई

अधिकारियों के अनुसार, मांगीलाल सिर्फ भीख मांगकर ही नहीं, बल्कि अन्य तरीकों से भी मोटी कमाई कर रहा था. जांच में पता चला है कि वह लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देता था और अपने ऑटो व कार को किराए पर चलवाकर नियमित आय अर्जित करता था. यानी एक ओर वह खुद को मजबूर और लाचार बताकर लोगों से पैसे लेता रहा, वहीं दूसरी ओर उसकी आर्थिक स्थिति कई आम परिवारों से कहीं ज्यादा मजबूत थी.

यूजर्स बोले, ये तो हमसे भी अमीर निकला

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लोग हैरान रह गए और तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...आज के बाद किसी भिखारी को भीख नहीं दूंगा. एक और यूजर ने लिखा....भाई ये तो मुझ से भी अमीर निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कौन कहता है कि देश में गरीबी है, यहां भिखारी भी लोगों को लोन दे रहे हैं.

