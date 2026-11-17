आस्था और भक्ति की ताकत जब सिर चढ़कर बोलती है, तो इंसान बड़े से बड़े खतरे से भी बेखौफ हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला सीसीटीवी (CCTV) वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार के ऊपर अचानक मधुमक्खियों का खूंखार झुंड हमला कर देता है, लेकिन वहां बैठी एक महिला की अटूट आस्था देखकर हर कोई सन्न रह गया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार खुले आंगन में चटाई बिछाकर बेहद श्रद्धा के साथ हवन-पूजन कर रहा है. सब कुछ शांति से चल रहा होता है, तभी हवन कुंड से उठते तेज धुएं के कारण पास ही लगे एक छत्ते की मधुमक्खियां बिदक जाती हैं और सीधे परिवार पर हमला बोल देती हैं.

मधुमक्खियों के हमले से मची भगदड़

मधुमक्खियों का हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि डंक से बचने के लिए कोई महिला अपना सिर और शरीर साड़ी के पल्लू से ढककर भागने लगती है, तो कोई शख्स जान बचाने के लिए जमीन पर ही लेट जाता है. यहां तक कि हवन करा रहे पंडित जी भी अपनी जगह से उठकर भागते नजर आते हैं.

Some people were performing a havan, the smoke from the havan started drifting toward a nearby beehive, and the bees attacked💀 https://t.co/kffNtU49B7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 17, 2026

हवन छोड़ नहीं भागी यह महिला

लेकिन इस पूरी भगदड़ के बीच सबसे चौंकाने वाला नजारा तब दिखा, जब हवन कुंड के ठीक सामने बैठी एक महिला अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिली. चारों तरफ मधुमक्खियों के मंडराने और लोगों के भागने के बावजूद वह महिला पूरी तरह शांत होकर अपनी आंखें बंद किए पूजा और मंत्रोच्चार में लीन रही, मानो उसे इस हमले का कोई फर्क ही न पड़ा हो.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इंटरनेट पर यह हैरतअंगेज वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस महिला के धैर्य और आस्था को सलाम कर रहे हैं...

एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "भाई, रोंगटे खड़े हो गए. जहां एक मधुमक्खी के भिनभिनाने से लोग भाग खड़े होते हैं, वहां इस महिला ने जिस तरह शांत रहकर हवन पूरा किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है."

दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "मधुमक्खियों का नियम ही यही है कि जो हिलता-डुलता है उसे ही काटती हैं, इस महिला ने भक्ति के साथ-साथ गजब की समझदारी भी दिखाई और खुद को बचा लिया."

वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "आस्था की शक्ति अद्भुत होती है, भगवान अपने सच्चे भक्त की हर संकट से रक्षा करते हैं, यह वीडियो इसका जीता-जागता सबूत है."

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