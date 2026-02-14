हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: इसके आगे हुस्न की परियां भी फेल है, काली साड़ी पहन हसीने ने स्टेज पर मटकाई कमर, दिल हार बैठे यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियों का ग्रुप स्टेज पर डांस करता दिखाई दे रहा है, वैसे तो हर लड़की अपने हुस्न का जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Feb 2026 04:44 PM (IST)
कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जो इंसान की सोच से परे होते हैं, इनमें स्टंट, डांस और सिंगिंग जैसे कारनामें शामिल होते हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक वीडियो इतना हसीन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि उसे देखकर जन्नत की हूरें भी शरमा जाएं तो आप क्या करेंगे. यकीनन उसे देखने के लिए आप दौड़ पड़ेंगे. लेकिन अब आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हसीन वीडियो हम आपके लिए यहीं लेकर आ गए हैं. सोशल मीडिया पर हर ओर बस इसी वीडियो के चर्चे हो रहे हैं.

ग्रुप पर डांस करती हसीनाओं का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियों का ग्रुप स्टेज पर डांस करता दिखाई दे रहा है, वैसे तो हर लड़की अपने हुस्न का जलवा बिखेरती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस मोहतरमा ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है वो है बीचों बीच डांस कर रही वो हसीना जिसे देखकर बाकी लड़कियां डांस को कॉपी कर रही है. वीडियो में दिख रहा है कि ये हसीनाएं जब वी मेट फिल्म के गाने ये इश्क हाय पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है और लोग इस पर जमकर हूटिंग भी कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Dr.Isha Hakkeem (@isha.hakkim)

ठुमकों और अदाओं ने जीता यूजर्स का दिल

वीडियो में दिख रहा है कि बीच वाली लड़की गाने के हर बोल को अपने डांस स्टेप्स के साथ भुना रही है और ऐसे कमर मटका रही है मानों किसी बड़े डांसर से डांस सीखकर आई हो. वीडियो में उसकी अदाएं और एक्सप्रेशंस इतने जानलेवा हैं कि यूजर्स इस हसीन चेहरे पर अपना दिल हार बैठे हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

जमकर तारीफ कर रहे नेटिजंस

वीडियो को isha.hakkim नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाप रे ये खूबसूरती देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से ना डांस करो, दिल हार जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....क्या डांस किया है, इसके आगे तो करीना कपूर भी फेल है.

Published at : 14 Feb 2026 04:44 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
