"ये तो कयामत लाकर मानेगी" हरियाणवी सूट पहन जब हसीना ने लगाए ठुमके, तो झूमकर नाचा इंटरनेट, वीडियो वायरल

डांस आपने कई तरह के देखे होंगे. बॉलीवुड का डांस, राजस्थानी डांस, आइटम डांस. लेकिन जब बात हरियाणवी डांस की आ जाती है तो लोग अपने दिलों को कलेजे से निकालकर स्टेज की ओर फेंक देते हैं. गाना चाहे जो हो, लेकिन स्टाइल अगर हरियाणवी है तो फिर महफिल जमते देर नहीं लगती. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना "सपनों में मिलती है" गाने पर इतना जबरदस्त डांस कर रही है कि देखने वाले हुस्न के आगोश में आकर बावरे हो गए हैं.

खूबसूरत हसीना ने बॉलीवुड गाने पर हरियाणवी स्टाइल में थिरकाई कमर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एख वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की अपने कमरे में टीवी के आगे डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीवी में "सपनो में मिलती है" गाना बज रहा है और लड़की उस गाने पर डांस कर रही है. डांस करते हुए लड़की की कमर और जिस्म इस अदा से थिरकते हैं कि देखने वाले पगला जाएं.

View this post on Instagram A post shared by AB (@alka_chaudhary05)

हुस्न के तलबगारों की बढ़ी धड़कनें

आंखों के एक्सप्रेशंस और अदाएं इस कदर कातिल हैं कि हुस्न के चाहने वालों के दिल काबू में नहीं हैं. सबसे खास बात ये है कि लड़की का आत्मविश्वास उसे और ज्यादा हसीन बना रहा है, क्योंकि डांस में ज्यादा स्टेप्स का तड़का नहीं है, लेकिन जो है जितना है उसी ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो

वीडियो को alka_chaudhary05 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितनी खूबसूरत लग रही हो, मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई तो रोक लो, क्या अदाएं हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, बहुत दिनों बाद असली हुस्न के दर्शन हुए हैं.

