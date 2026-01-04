गुलाबी साड़ी में बाल खोलकर भाभी ने लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स बोले, अप्सरा है अप्सरा- वीडियो वायरल
यह डांस परफॉर्मेंस मशहूर गाने ‘बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल’ पर है, जिस पर भाभी ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वालों की नजरें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटीं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में गुलाबी साड़ी पहने, खुले बालों में एक भाभी जी स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. जैसे ही म्यूजिक बजता है, माहौल तालियों और सीटियों से गूंज उठता है. बैकग्राउंड में खड़े लोग भी उनके डांस को देखकर हैरान और खुश नजर आते हैं, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो कोई तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहा है.
गुलाबी साड़ी में हसीना का डांस हो रहा वायरल
यह डांस परफॉर्मेंस मशहूर गाने ‘बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल’ पर है, जिस पर भाभी ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वालों की नजरें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटीं. गुलाबी साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, लहराते खुले बाल और एक्सप्रेशन्स के साथ किया गया उनका डांस वीडियो को और भी खास बना देता है. उनकी कमर की लचक, चेहरे के भाव और हाथों की अदाएं दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं.
View this post on Instagram
ठुमकों के साथ बढ़ीं लोगों की धड़कनें
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह कोई प्रोफेशनल स्टेज शो या डांस क्लास जैसा माहौल है, जहां अलग-अलग उम्र के लोग मौजूद हैं. पीछे खड़ी महिलाएं और युवक भी मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए डांस को एंजॉय कर रहे हैं. जैसे-जैसे डांस आगे बढ़ता है, भाभी का कॉन्फिडेंस और एनर्जी और भी ज्यादा नजर आती है. यही वजह है कि वीडियो को बार-बार देखा जा रहा है और लोग इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे.
यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
यूजर्स बोले, अप्सरा है अप्सरा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा है, “अप्सरा है अप्सरा”, तो किसी ने कहा, डांस हो तो ऐसा, नजरें हटें ही नहीं. कुछ लोग उनके एक्सप्रेशन्स की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ उनके आत्मविश्वास और स्टाइल के फैन हो गए हैं. वीडियो के साथ दिल, फायर और ताली वाले इमोजी भी लगातार नजर आ रहे हैं. वीडियो को supriyachavanofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL