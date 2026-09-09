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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब

बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब

ओडिशा के बालासोर जिले के बिचित्रपुर जंगल में 5 ओरंगुटान मिले हैं.बालासोर के डीएफओ ने इसमें तस्करों का हाथ होने की आशंका जताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Sep 2026 07:11 AM (IST)
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ओडिशा के बालासोर जिले के बिचित्रपुर जंगल में वन विभाग की गश्ती टीम ने 5 ओरंगुटान (एक प्रकार के वनमानुष) को सुरक्षित निकाला है. ये जानवर भारत में नहीं पाए जाते हैं इस वजह से अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. बालासोर के डीएफओ ने इस बारे में बात की है.

सेक्शन ऑफिस में लाया गया
बालासोर के डीएफओ इंदलकर प्रतीक प्रकाश ने बताया आज सुबह लगभग 6:00 बजे स्थानीय वन अधिकारियों को वीएसएस (VSS) सदस्य से सूचना मिली कि पांच जानवर देखे गए हैं. जब अधिकारियों ने वहां जाकर जांच की, तो पता चला कि वे ओरांगउटान हैं. ये ओरांगउटान 'रणकथा' नाम के एक संरक्षित वन के पास, भोगराई ब्लॉक के बडापाली गांव के पास मिले थे. वे छोटे थे और ज्यादा हिल-डुल नहीं रहे थे, लेकिन एक्टिव थे. उन्हें खाने के लिए भोजन दिया गया, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके सेक्शन ऑफिस लाया गया.

हमारा अनुमान है कि इन्हें कल रात या आज सुबह-सुबह ही वहां छोड़ा गया होगा. हालांकि तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है. चूंकि इनका प्राकृतिक निवास उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests) होता है, इसलिए वे खुद चलकर या प्राकृतिक रूप से यहां नहीं आ सकते थे. इसका मतलब है कि इसमें किसी इंसान का हाथ हो सकता है. वे यहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है.

पाँचों ओरांगउटान में दो मादा (फीमेल) और तीन नर (मेल) हैं, और इन सभी की उम्र एक साल से कम है. सही जांच और देखभाल के लिए इन्हें उदयपुर सेक्शन ऑफिस ले जाया गया है. पशु डॉक्टरों, जीव विज्ञानियों (बायोलॉजिस्ट) और वैज्ञानिकों की एक टीम मिलकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है. इलाके में छानबीन, सीसीटीवी फुटेज की जांच और पुलिस, डब्ल्यूसीसीबी (WCCB) व एसटीएफ (STF) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है.

बता दें इन विदेशी जानवरों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो रही है. हालांकि प्रशासन ने लोगों से जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: धुआं-धुआं खार्ग! US ने ईरान के 5 टैंकरों को किया तबाह, ईरान ने क्या कहा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Odisha DFO Orangutans
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