बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब

ओडिशा के बालासोर जिले के बिचित्रपुर जंगल में वन विभाग की गश्ती टीम ने 5 ओरंगुटान (एक प्रकार के वनमानुष) को सुरक्षित निकाला है. ये जानवर भारत में नहीं पाए जाते हैं इस वजह से अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. बालासोर के डीएफओ ने इस बारे में बात की है.

सेक्शन ऑफिस में लाया गया

बालासोर के डीएफओ इंदलकर प्रतीक प्रकाश ने बताया आज सुबह लगभग 6:00 बजे स्थानीय वन अधिकारियों को वीएसएस (VSS) सदस्य से सूचना मिली कि पांच जानवर देखे गए हैं. जब अधिकारियों ने वहां जाकर जांच की, तो पता चला कि वे ओरांगउटान हैं. ये ओरांगउटान 'रणकथा' नाम के एक संरक्षित वन के पास, भोगराई ब्लॉक के बडापाली गांव के पास मिले थे. वे छोटे थे और ज्यादा हिल-डुल नहीं रहे थे, लेकिन एक्टिव थे. उन्हें खाने के लिए भोजन दिया गया, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके सेक्शन ऑफिस लाया गया.

#WATCH | Balasore, Odisha: Five baby orangutans were found in the Ranakatha Protected Reserve Forest (PRF) near Badapai village. (08.09) pic.twitter.com/AoPNWxpAVN — ANI (@ANI) September 8, 2026

हमारा अनुमान है कि इन्हें कल रात या आज सुबह-सुबह ही वहां छोड़ा गया होगा. हालांकि तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है. चूंकि इनका प्राकृतिक निवास उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests) होता है, इसलिए वे खुद चलकर या प्राकृतिक रूप से यहां नहीं आ सकते थे. इसका मतलब है कि इसमें किसी इंसान का हाथ हो सकता है. वे यहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है.

पाँचों ओरांगउटान में दो मादा (फीमेल) और तीन नर (मेल) हैं, और इन सभी की उम्र एक साल से कम है. सही जांच और देखभाल के लिए इन्हें उदयपुर सेक्शन ऑफिस ले जाया गया है. पशु डॉक्टरों, जीव विज्ञानियों (बायोलॉजिस्ट) और वैज्ञानिकों की एक टीम मिलकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है. इलाके में छानबीन, सीसीटीवी फुटेज की जांच और पुलिस, डब्ल्यूसीसीबी (WCCB) व एसटीएफ (STF) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है.

बता दें इन विदेशी जानवरों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो रही है. हालांकि प्रशासन ने लोगों से जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है.

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