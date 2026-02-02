सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद खास और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर का बताया जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया से आई महिलाओं ने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया. सबसे खास बात यह रही कि सभी महिलाएं भारतीय पारंपरिक पोशाक में नजर आईं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ मंत्रोच्चारण करती दिखीं. इस दृश्य ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है.

ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने मंदिर में किया मंत्रोच्चारण

वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में शांति और अनुशासन का माहौल है. सामने बैठे पुजारी और श्रद्धालकों के बीच विदेशी महिलाएं जमीन पर आसन लगाकर बैठी हैं. माथे पर तिलक, साड़ी में सजी महिलाएं पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ मंत्र बोल रही हैं. उनके उच्चारण में न सिर्फ मेहनत झलकती है, बल्कि भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान भी साफ दिखाई देता है. वीडियो में दिख रहा है कि पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और महिलाएं साथ साथ मंत्रों को दोहरा रही हैं.

चेहरे पर साफ दिखाई दी भक्ति

बताया जा रहा है कि ये महिलाएं ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थीं और भारतीय दर्शन, योग और सनातन परंपराओं को समझने के लिए उन्होंने यह यात्रा की. मंदिर में मंत्रोच्चारण करना उनके आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा था. इस दौरान किसी तरह का दिखावा नहीं बल्कि सादगी और भक्ति साफ नजर आती है.

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे भारत की सांस्कृतिक ताकत बताया. एक यूजर ने लिखा कि संस्कृति वही होती है जो सीमाओं से बाहर जाकर लोगों को जोड़ दे. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि भारतीय परंपराओं को विदेशी नागरिक इतने सम्मान से निभा रहे हैं, यह गर्व की बात है. वीडियो को time_traveller_097 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

