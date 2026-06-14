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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग60 सेकंड में 1.27 किलो शहद! जर्मन युवक का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

60 सेकंड में 1.27 किलो शहद! जर्मन युवक का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

एक युवक ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस हैरान करने वाले कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 07:56 AM (IST)
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दुनिया में खाने-पीने के अजीबो-गरीब रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जर्मनी के एक शख्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. शहद, जिसे आमतौर पर लोग चम्मच-चम्मच खाकर स्वाद लेते हैं, उसे कोई मिनट भर में किलो के हिसाब से खा जाए—यह सोच पाना भी मुश्किल है. लेकिन एक युवक ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस हैरान करने वाले कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक मिनट में खा गया डेढ़ किलो शहद!

जर्मनी के ऑग्सबर्ग शहर में रहने वाले आंद्रे ऑर्टोल्फ ने एक मिनट में सबसे ज्यादा शहद खाने का रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया. उन्होंने 60 सेकंड के अंदर करीब 1,273 ग्राम यानी लगभग 1.27 किलो शहद खाकर सबको चौंका दिया. आमतौर पर इतना शहद खाना तो दूर, लोग एक बार में कुछ चम्मच से ज्यादा भी नहीं खा पाते.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

आसान नहीं था ये चैलेंज

यह कारनामा सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है. शहद कोई पानी या जूस की तरह नहीं होता, बल्कि काफी गाढ़ा (viscous) होता है. इसे तेजी से निगलना बेहद कठिन होता है और गले में अटकने का खतरा भी रहता है. इसके बावजूद आंद्रे ने तेज रफ्तार और अभ्यास के दम पर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

वीडियो देख लोग रह गए दंग

इस रिकॉर्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आंद्रे एक बड़े बर्तन से चम्मच के जरिए तेजी से शहद खा रहे हैं. उनकी स्पीड देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि इतनी तेजी से गाढ़ा शहद खाना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है.

अजीबोगरीब चैलेंज के लिए मशहूर हैं आंद्रे

आंद्रे ऑर्टोल्फ पहले भी कई अजीब और अनोखे खाने-पीने के चैलेंज पूरे कर चुके हैं. उन्हें खास तौर पर ऐसे रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनका यह नया रिकॉर्ड भी उनकी इसी खास पहचान को और मजबूत करता है.

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सोशल मीडिया पर मिल रहे मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग इसे “पागलपन की हद” बता रहे हैं, तो कुछ उनकी हिम्मत और टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “इतना शहद खाने के बाद तो शुगर लेवल आसमान छू गया होगा.” वीडियो को @guinnessworldrecords ने अपने यूट्यूब चैनल से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 07:55 AM (IST)
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