60 सेकंड में 1.27 किलो शहद! जर्मन युवक का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया

दुनिया में खाने-पीने के अजीबो-गरीब रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जर्मनी के एक शख्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. शहद, जिसे आमतौर पर लोग चम्मच-चम्मच खाकर स्वाद लेते हैं, उसे कोई मिनट भर में किलो के हिसाब से खा जाए—यह सोच पाना भी मुश्किल है. लेकिन एक युवक ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस हैरान करने वाले कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक मिनट में खा गया डेढ़ किलो शहद!

जर्मनी के ऑग्सबर्ग शहर में रहने वाले आंद्रे ऑर्टोल्फ ने एक मिनट में सबसे ज्यादा शहद खाने का रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया. उन्होंने 60 सेकंड के अंदर करीब 1,273 ग्राम यानी लगभग 1.27 किलो शहद खाकर सबको चौंका दिया. आमतौर पर इतना शहद खाना तो दूर, लोग एक बार में कुछ चम्मच से ज्यादा भी नहीं खा पाते.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

आसान नहीं था ये चैलेंज

यह कारनामा सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है. शहद कोई पानी या जूस की तरह नहीं होता, बल्कि काफी गाढ़ा (viscous) होता है. इसे तेजी से निगलना बेहद कठिन होता है और गले में अटकने का खतरा भी रहता है. इसके बावजूद आंद्रे ने तेज रफ्तार और अभ्यास के दम पर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

वीडियो देख लोग रह गए दंग

इस रिकॉर्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आंद्रे एक बड़े बर्तन से चम्मच के जरिए तेजी से शहद खा रहे हैं. उनकी स्पीड देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि इतनी तेजी से गाढ़ा शहद खाना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है.

अजीबोगरीब चैलेंज के लिए मशहूर हैं आंद्रे

आंद्रे ऑर्टोल्फ पहले भी कई अजीब और अनोखे खाने-पीने के चैलेंज पूरे कर चुके हैं. उन्हें खास तौर पर ऐसे रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनका यह नया रिकॉर्ड भी उनकी इसी खास पहचान को और मजबूत करता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

सोशल मीडिया पर मिल रहे मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग इसे “पागलपन की हद” बता रहे हैं, तो कुछ उनकी हिम्मत और टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “इतना शहद खाने के बाद तो शुगर लेवल आसमान छू गया होगा.” वीडियो को @guinnessworldrecords ने अपने यूट्यूब चैनल से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो