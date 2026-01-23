Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है. वीडियो में बताया गया है कि टायर फिट्टर को आज अचानक जोर का डर लगा. क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसने क्या देखा?

दरअसल, मैकेनिक ने एक ग्राहक की कार की व्हील आर्च में एक विशालकाय कालीन अजगर (कार्पेट पायथन) को कुंडली मारकर बैठे हुए पाया. अजगर की लंबाई और भारी शरीर देखकर टायर की दुकान पर काम कर रहे मैकेनिक को काफी झटका लगा और वह डर कर पीछे हट गया. डर की वजह से उसने तुरंत दूसरे मैकेनिक को भी यह खौफनाक नजारा दिखाया.

मैकेनिक की प्रतिक्रिया

वीडियो में मैकेनिक का डर और हड़बड़ी भरा रिएक्शन साफ दिखाई दे रहा है. अजगर को अचानक देखकर वह झटके में आ गया और धीरे-धीरे पीछे हटता हुआ दिखाई देता है. उसकी हरकतें यह बता रही हैं कि अचानक सामने आया यह विशाल सर्प उसे पूरी तरह से चौंका गया. विशालकाय अजगर को अचानक सामने पाकर किसी का डरना स्वाभाविक है. टायर की दुकान जैसी जगह पर जहां हर दिन आम तौर पर सिएफ मशीन और गाड़ी ही नजर आते हैं, वहां अचानक एक जिंदा अजगर का दिखना किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजाकिया और हैरान प्रतिक्रियाओं का तड़का लगा दिया. एक यूजर ने लिखा "जिस तरह से वह डर गया, मुझे लगा कि शायद धुरी पर शेर बैठा है."

दूसरे यूजर ने कहा "चेहरे के हाव-भाव सब कुछ बयां कर रहे हैं, घोर घृणा. मैंने भी ऐसा ही महसूस किया!"

तीसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की "उन टाइट जींस को देखकर उसका घबरा जाना कोई हैरानी की बात नहीं है."