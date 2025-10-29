हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल

हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल

तेजस्वी यादव एक अजीबोगरीब हरकत करते नजर आ रहे हैं. जनसभा खत्म होने के बाद जब तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं तो कैमरे में उनकी एक हरकत कैद हो जाती है जिसने इंटरनेट पर बवाल खड़ा कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में अब कोई भी पल कैमरे से बच नहीं सकता. चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर किसी बड़े नेता की एक छोटा-सी हरकत. सबकुछ कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो बिहार की सियासत में हलचल मचा रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक अजीबोगरीब हरकत करते नजर आ रहे हैं. जनसभा खत्म होने के बाद जब तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं तो कैमरे में उनकी एक हरकत कैद हो जाती है जिसने इंटरनेट पर बवाल खड़ा कर दिया है.

हेलीपैड पर ही हाथ धोने लगे तेजस्वी, फिर वहीं फेंकी बोतल!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और दरवाजा खुला रखते हुए अपने हाथ धोने लगते हैं. यह देखकर पहले तो लोगों को लगा कि शायद किसी ने पानी डाला हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में तेजस्वी खुद बोतल से हाथ धोते और एक और बोतल को हेलीपैड पर फेंकते नजर आते हैं. वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. वीडियो में देखा दिख रहा है कि पहले तेजस्वी पानी पीकर बोतल को हेलीपैड पर ही फेंक देते हैं फिर दूसरी बोतल से एक शख्स की मदद लेकर हेलीपैड पर ही हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं.

भड़का पूरा इंटरनेट

इंटरनेट यूजर्स ने तेजस्वी यादव को इस हरकत पर खूब ट्रोल किया. कई लोगों ने लिखा कि “नेता जब खुद पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते तो जनता से क्या उम्मीद करें?” वहीं कुछ ने कहा कि “बिहार के युवाओं का चेहरा कहे जाने वाले तेजस्वी से ये उम्मीद नहीं थी.” एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया.. “हाथ धोने से इमेज नहीं, सोच साफ करनी चाहिए.” इस वीडियो को ट्विटर (अब एक्स), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों लोगों ने शेयर किया है और कमेंट सेक्शन में लोगों ने उन्हें “असभ्य” और “लापरवाह” तक कह डाला.

यूजर्स मांगने लगे हिसाब

तेजस्वी यादव की इस हरकत पर उनके विपक्षी और विरोधियों ने उनसे हिसाब तक मांग डाला. तेजस्वी को ट्रोल करते हुए विरोधियों ने लिखा कि बिहार की सुरक्षा और सफाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं इसका हिसाब दीजिए. गंदगी करना आसान है लेकिन उससे बाहर आना बेहद मुश्किल काम है. एक ओर सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है और आप जैसे जिम्मेदार नेता इस तरह की हरकत करते हैं ये बिल्कुल हजम नहीं होता. इसके अलावा कई यूजर्स ने तेजस्वी को इस हरकत के लिए आढ़े हाथों लिया.

Published at : 29 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Tejasvi Yadav TRENDING VIRAL VIDEO
