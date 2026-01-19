Video: 6 महीने पहले बिल्ली के बच्चे को घर लाई महिला, अब हो हई हैरान-परेशान... बताई दिलचस्प कहानी

Viral Video: कनाडा के ओंटारियो की एक महिला ने हाल ही में अपनी साइबेरियन बिल्ली के हैरान कर देने वाले बदलाव को साझा किया है, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी. उसने उसे यह सोचकर गोद लिया था कि वह छोटी कद काठी की बिल्ली रहेगी, लेकिन स्प्राउट की योजना कुछ और ही थी.

इंस्टाग्राम यूज़र @hercozycrew द्वारा शेयर की गई एक वायरल पोस्ट में सबसे पहले स्प्राउट को एक नन्हे से बिल्ली के बच्चे के रूप में दिखाया गया. वह एक छोटे से रूई के गोले जैसा दिख रहा था. वह भी चमकीली नीली आंखों के साथ. बाद की एक तस्वीर में वह सोफे पर लेटा हुआ, अपने घने सफेद फर को सहलाता हुआ और दूर से अपने मालिक को देखता हुआ दिखाई पड़ता है.

धीरे बढ़ा, दिल जीत लिया- मालिक

कैप्शन में लिखा गया कि मालिक ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि वे मई 2025 में 1.5 पाउंड के इस नन्हे बिल्ली के बच्चे को घर लाए थे, और जनवरी 2026 तक उसका वजन 11 पाउंड का हो चुका था.

स्प्रॉट का पहला जन्मदिन 14 फरवरी को है. उन्होंने यह भी बताया कि साइबेरियाई बिल्लियां धीरे-धीरे बढ़ती हैं और अक्सर अपने पूरे आकार तक पहुंचने में लगभग तीन साल का समय लेती हैं.

हैरान मालिक की प्रतिक्रिया

29 वर्षीय कार्ली थॉमस, जो सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं, ने कहा, "क्या मैं घर में बिल्ली का बच्चा लेकर आई हूं या कुत्ता? कितना प्यारा बच्चा था वो. मुझे गलत मत समझिए, वो अभी भी बेहद प्यारा है, लेकिन मैं बस समय में पीछे जाना चाहती हूं और उस नन्हे बच्चे की मासूमियत को फिर से महसूस करना चाहती हूं.''

उन्होंने न्यूजवीक को यह भी बताया कि पहले वीडियो में स्प्राउट करीब 11 हफ्तों का था और उसका वजन लगभग 2 पाउंड था. सात महीने बाद वह करीब 12 पाउंड वजन का एक “विशाल फुलफी बॉल” बन चुका था, जो आज भी उन्हें हैरान कर देता है.