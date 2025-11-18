Video: दर्दनाक! ट्रक के पीछे खड़ा था शख्स, बैक करते वक्त कुचला गया, हादसे का CCTV फुटेज वायरल

Viral Accident Video : कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर ही मन कांप जाता है. खासकर तब, जब हादसा इतनी छोटी सी लापरवाही से हो जाए कि समझ ही नहीं आता गलती किसकी थी और कीमत कौन चुका गया. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर्मचारी कुछ ही सेकंड में दर्दनाक दुर्घटना का शिकार बन जाता है.

ट्रक को बैक करते समय हुआ हादसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कर्मचारी फैक्ट्री के बड़े गेट के बाहर खड़ा है. वह शायद अंदर जाने या किसी सामान के इंतजार में वहीं रुकता है. तभी पीछे से एक ट्रक सामान लोड करने के लिए वहां आता है. ट्रक ड्राइवर को अंदाजा नहीं होता कि ठीक पीछे एक कर्मचारी खड़ा है. बिना ठीक से देखे वह ट्रक को बैक करने लगता है ताकि उसे दरवाजे के पास लगा सके.

कुछ ही पलों में ट्रक सीधे उस कर्मचारी पर चढ़ जाता है. कर्मचारी वहां दब जाता है और एक पल के लिए तो कोई समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या है. तभी दूसरे कर्मचारी, जो थोड़ी दूरी पर काम कर रहे होते हैं, अचानक आवाज़ सुनते ही दौड़कर आते हैं. वे जोर-जोर से ड्राइवर को इशारा करते हैं कि ट्रक रोक दे और आगे बढ़ाए.

वीडियो देखकर दंग रह गए लोग

जैसे ही ड्राइवर ट्रक को आगे बढ़ाता है, दबा हुआ कर्मचारी सड़क पर गिर जाता है. वीडियो देखने वाले लोग भी दंग रह जाते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना कुछ ही सेकंड में कैसे हो गई. फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि घायल कर्मचारी की हालत कैसी है या उसे कितनी चोटें आई हैं, लेकिन वीडियो देखकर साफ लगता है कि स्थिति गंभीर रही होगी.

यह पूरा हादसा फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.