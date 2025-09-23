हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: निकल गई हीरोपंती, बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था युवक, धड़ाम से गिरा, वीडियो वायरल

Video: निकल गई हीरोपंती, बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था युवक, धड़ाम से गिरा, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बड़े ही खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सड़क पर बाइक के ऊपर खड़े होकर स्टंट करता नजर आ रहा है. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 03:44 PM (IST)
Social Media Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के वीडियो वायरल होते रहते है. आज कल के युवाओं के ऊपर रील बनाने का भूत सवार हो गया है. अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रील बनाना ज्यादा पसंद करते हैं. उन्हें नहीं पता कि एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक व्यस्त सड़क पर बाइक के ऊपर खड़े होकर स्टंट करता नजर आ रहा है और ऐसा करते हुए युवक के बाकी साथी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं.

देखें स्टंटबाजी का वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक एक बड़ी सी सड़क पर, जहां लगातार गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. वहां वो बाइक के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथों को हवा में करके स्टंट कर रहा है और अचानक से युवक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बीचों-बीच सड़क पर गिर जाता है. युवक की बाइक काफी आगे चली जाती है, जिसके बाद युवक के बाकी साथी और वहां पर मौजूद राहगीर दौड़कर आते हैं और युवक की मदद करने लगते हैं.

युवक की बाइक काफी दूर जाकर गिरी

वीडियो में देखा गया कि युवक की बाइक काफी दूर जाकर सड़क पर गिर जाती है. हालांकि, युवक ने स्टंट करते समय हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे सिर पर कम चोट आई होगी, लेकिन ऐसे सड़क पर इतने खतरनाक और जानलेवा स्टंट करना न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक है, बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा है. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने युवक के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है. 

Published at : 23 Sep 2025 03:44 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
