Video: बाइक से सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार बस ने कुचला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल!

Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बस ने बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक बाइक सवार व्यक्ति, जो मीडियन के गैप से गुजरने की कोशिश रहा था. उसे तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी और वह सड़क पर बुरी तरह गिर गया. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जनिए क्या है पूरा मामला?

हालांकि, ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया कि एक व्यस्त सड़क पर एक बाइक सवार व्यक्ति मीडियन के गैप से गुजरने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से एक बस तेज रफ्तार से सामने आ रही है.

Gaps in the median without a dedicated U turn lane or an underpass are risky on high speed roads ! pic.twitter.com/GX45VUEapI — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 7, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार व्यक्ति बाइक को मीडियन के उस पार ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक बस सामने से आकर बाइक सवार को कुचल देती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है और बस उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है. वीडियो में देखकर ही साफ हो रहा है कि हादसा कितना खतरनाक था.

हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लगी

हादसे में बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं. हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लग जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.

वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कई यूजर्स ने सड़क सुरक्षा के प्रति स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए है. हादसे को देखकर ये साफ होता है कि अगर यू-टर्न लेने या अंडरपास की सही व्यवस्था न हो तो कितना खतरनाक हादसा हो सकता है.