Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो में दिखाया गया है कि चोरों ने पहले एक स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके ले दाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे ले जाने में असफल रहे तो उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

चोरों की हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई

यह घटना गुरुग्राम के एक आवासीय इलाके की है, जहां एक स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी. चोरों ने पहले स्कॉर्पियो कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने एक थार कार लेकर आए और फिर स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधा और थार कार से घसीटते हुए लेकर चले गए. चोरों की ये सारी हरकत पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे उन लोगों ने स्कॉर्पियो को घसीटते हुए ले गए.

अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता! 😄

गुरुग्राम में चोरों ने पहले एक स्कॉर्पियो स्टार्ट करके ले जाने की कोशिश की — जब सफल नहीं हुए, तो एक थार लाये, स्कार्पियो को रस्सी से बाँधा और घसीटकर ले गए! pic.twitter.com/LaHqQtRtzq — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) October 6, 2025

चोरों ने चालाकी से गाड़ी उठाकर ले गए

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोरों ने कितनी चालाकी से गाड़ी को चोरी करके ले गए. कई यूजर्स ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं कुछ यूजर ने कहा कि इन्होंने चोरी करने की ठान ली थी, इसलिए कुछ भी करते कार को उठा ही ले गए. कई लोग तो चोरों के पास थार कार को देखकर ही हैरान रह गए. हालांकि, अभी पता नहीं चला है कि चोरों के खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई गई है या नहीं.