Video: वर्कआउट के दौरान गले पर गिरी रॉड, तड़पता रहा युवक, बाल-बाल बची जान, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर जिम में हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेंच प्रेस के दौरान रॉड फिसलने एक लड़के की जान खतरे में पड़ गई. गनीमत रही कि एक व्यक्ति ने समय रहते उसकी जान बचा ली.
Gym Viral Video: जिम में घटना के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जानने वाली बात यह है कि आखिरकार इन हादसों के पीछे का कारण क्या है? क्या यह लोगों की लापरवाही के चलते हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ ओर ही कारण है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ओर जिम में हादसे की घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बेंच प्रेस के दौरान वजन बार गिरने से एक लड़के की जान पर बन आई. ये घटना जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.
लड़के के गले पर गिरा बार
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक लड़का इन्क्लाइन बेंच पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और वह बेंच प्रेस कर रहा है. उसने अपने दोनों हाथों से भारी वजन बार को उठाया हुआ है, लेकिन जैसे ही लड़का बार को ऊपर उठाने के बाद नीचे करता है.
November 12, 2025
उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बार उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद लड़का चिल्लाता है और मदद के लिए लोगों को आवाज देता है. कुछ सेंकड तक लड़का मदद की गुहार ही लगाता रहता है. उसके बाद एक व्यक्ति उसकी मदद करने आता है और वह वजन बार को हटाने लगता है.लड़का बेंच पर लेटा होता है और उसकी स्थिति गंभीर दिखाई देती है.
वजन बार हटाते ही लड़का जमीन पर गिरा
व्यक्ति जैसे ही बार को लड़के के ऊपर से हटाता है. लड़का जमीन पर गिर जाता है.उसकी हालत काफी खराब नजर आती है. व्यक्ति लड़के की पीठ पर हाथ फेरता है और उसको संभालने की मदद करता है.
अगर व्यक्ति समय रहते लड़के की मदद नहीं करता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने कहा कि जिम में वर्कआउट के दौरान ज्यादा ध्यान देना चाहिए.
