Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है. यह वीडियो हमें एक तरफ खतरे का एहसास कराता है तो दूसरी तरफ इंसानियत और बहादुरी की मिसाल भी पेश करता है. छोटे बच्चों की मासूमियत और उनकी नासमझी कई बार उन्हें खतरे में डाल देती है और ऐसे समय में किसी का समय पर लिया गया फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति की हिम्मत और तेजी ने सब कुछ बदल दिया.

नाले में गिरकर दम तोड़ने वाला था बच्चा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की और एक छोटा लड़का एक बड़े नाले के पास खड़े हैं. दोनों बच्चे आराम से खड़े होकर आपस में कुछ कर रहे होते हैं. तभी अचानक छोटा बच्चा आगे की ओर बढ़ता है और सीधे नाले में गिर जाता है. नाले में गिरते ही बच्चा जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगता है. यह सीन बहुत डरावना होता है क्योंकि नाले का पानी तेज बहाव में होता है. दूसरी बच्ची यह सब देखकर घबरा जाती है और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाते हुए इधर-उधर दौड़ने लगती है.

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60 साल के बूढ़े ने ऐसे बचाई जान

जैसे ही आसपास मौजूद लोगों को इस घटना का पता चलता है, तभी एक लगभग 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं. बिना एक पल की देरी किए और बिना अपनी जान की परवाह किए, वह सीधे नाले में कूद जाते हैं. नाले में उतरते ही वह बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर ले आते हैं. उनकी यह फुर्ती और हिम्मत ही बच्चे की जिंदगी बचा लेती है.

बचपन की मासूमियत खतरे में थी और पड़ोसी दादा ने बिना एक पल सोचें पूरे साहस से बच्चे की जान बचा ली, असली हीरो वही होते हैं। pic.twitter.com/Hd5uAUNRaI — Ruby 🩷 (@rabiyask2021) April 8, 2026

लोगों ने कहा यही होते हैं असली हीरो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस बुजुर्ग की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ऐसी हीरो वाली एंट्री फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी होती है. एक अन्य यूजर ने लिखा, बच्चे की जान बचाने वाले इस इंसान को दिल से सलाम.

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