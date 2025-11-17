Video: दिमाग में कीड़ा! साइकिल लेकर एस्केलेटर से उतरने लगा शख्स, मुंह के बल गिरा, देखें वीडियो

Cycle Accident Viral Video: कुछ लोग अपने आपको इतना ओवरस्मार्ट समझ लेते हैं कि किसी भी जगह खतरनाक चीजें करने लगते हैं और वह भी बिना सोचे समझे. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि एक लड़का अपनी साइकिल से एस्केलेटर से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जो होता है. उसे देखकर हर कोई चौंक गया. ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

लड़का एस्केलेटर के बीच में फंस गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का साइकिल के साथ एस्केलेटर से नीचे उतरने की कोशिश करता है. लड़का साइकिल को एस्केलेटर से नीचे उतरता है और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह साइकिल के साथ ही नीचे बुरी तरह गिर जाता है.

इस दौरान साइकिल बीच में एस्केलेटर के बीचों-बीच फंस जाता है. लड़के के गिरने के बाद वहां पर मौजूद लोग तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने के लिए आते हैं. लड़का एस्केलेटर के बीच में फंस हुआ था. फिर सभी उसको उठाते हैं, लेकिन इस घटना में लड़के की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है.

लोगों के कई कमेंट्स सामने आए

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि लड़के की गलती है. कुछ ने कहा कि साइकिल लेकर कौन एस्केलेटर से उतरता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. लोग अपने आपको हीरो साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. लोग इस वीडियो को बहुत शेयर कर रहे हैं और लगातार वीडियोज पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

