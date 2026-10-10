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बीच सड़क कैब ड्राइवर से भिड़ गईं दीदी, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर से बहस करती दिखी महिला. महिला का दावा है कि कैब ड्राइवर उसे गलत लोकेशन पर ले आया है और अब बहस कर रहा है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते है, जिन्हें देख समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर इसमें गलती किसकी गलती है. ऐसे कई मामले रोजाना देखने को मिलते है, जिन पर यूजर अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक महिला यात्री कैब ड्राइवर से बहस करती नजर आती है.

दरअसल, यह वायरल वीडियो कैब ड्राइवर के द्वारा ही बनाया हुआ है. वीडियो में ड्राइवर और महिला की तीखी बहस सुनाई पड़ती है. दोनों अलग-अलग दावे करते नजर आते हैं. इनकी बहस सुन आसपास के लोग भी आकर इनकी बहस में शामिल होते हैं और मामला जानने की कोशिश करते दिखाई देते हैं.

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महिला ने किया फिजिकल मॉनिटरिंग का दावा

बहस के दौरान ड्राइवर महिला की वीडियो बनाने लगता है, जिसे देख महिला आसपास वाले लोगों को बोलती है कि मेरी फिजिकल मॉनिटरिंग हो रही है. ड्राइवर को बात करने की तमीज नहीं है. वीडियो में महिला यह भी बोलती है कि ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बैठाया और अब जानबूझकर उसे ट्रैफिक वाली जगह में ले आया है. वीडियो में ड्राइवर भी अपनी बात रखता हुआ दिखाई देता है. लेकिन महिला मामला सुलझाने की बजाय केवल उसे और बढ़ाती दिखाई देती है.

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ड्राइवर ने किया बैरिकेड तोड़ने का दावा

वीडियो में ड्राइवर भी अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि ये महिला जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई थी. मैनें इससे अपना नाम बताने के लिए भी कहा लेकिन इसने टाल दिया और लोकेशन पर छोड़ने के लिए कहा. अब जब मैं इसे लोकेशन पर ले आया हूं, तो यह बोल रही है कि ये गलत लोकेशन है और बैरिकेड तोड़ने को बोल रही है. वहीं ड्राइवर के अनुसार, यह भी बताया जाता है कि बहस पहले महिला ने ही शुरु की. उसने ही सबसे पहले उसकी गाड़ी के फोटो और वीडियो बनाना शुरु किया.

कमेंट कर रहे लोग

लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद बनाने की बजाय शांति से इसे सुलझना सही होता है. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि महिला को शांति से बात कर लेना चाहिए थी. वहीं कुछ लोग ड्राइवर का सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ड्राइवर को ऐसी राइड लेना ही नहीं चाहिए. एक अन्य यूजर ने कहा कि राइड के लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, जो सभी लोगों के आसान हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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