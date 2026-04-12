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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग500 रुपये में रानी की तरह गुजारा पूरा दिन! महिला का एक्सपेरिमेंट वायरल, वीडियो कर रहा हैरान

500 रुपये में रानी की तरह गुजारा पूरा दिन! महिला का एक्सपेरिमेंट वायरल, वीडियो कर रहा हैरान

Priyanka Mondal नाम की एक महिला ने खुद इस चुनौती को स्वीकार किया और सिर्फ 500 रुपये में पूरे दिन गुजारने की कोशिश की. वीडियो देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 12 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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आज के दौर में जहां बड़े शहरों में रहना दिन-ब-दिन महंगा होता जा रहा है, वहीं लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या सीमित बजट में भी शहर की जिंदगी को जिया जा सकता है? खासकर जब बात बेंगलुरु जैसे महंगे शहर की हो, तो खर्चा कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं लगता. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इस सोच को थोड़ा बदलकर रख दिया है. Priyanka Mondal नाम की एक महिला ने खुद इस चुनौती को स्वीकार किया और सिर्फ 500 रुपये में पूरे दिन गुजारने की कोशिश की. हैरानी की बात ये रही कि न सिर्फ उन्होंने इस बजट में दिन पूरा किया, बल्कि अंत में पैसे भी बचा लिए. उनका ये एक्सपेरिमेंट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

500 रुपये में पूरे दिन का खर्च, ऐसे किया मैनेज

वीडियो में प्रियांका बताती हैं कि उन्होंने अपने दिन की शुरुआत इडली खाकर की, जिससे उन्हें लगा कि दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है. ट्रैवल के लिए उन्होंने कैब की जगह मेट्रो का सहारा लिया, जिससे काफी पैसे बच गए. बीच में उन्होंने चाय पीकर खुद को फ्रेश रखा. हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती लंच के समय आई, जब महंगे मेन्यू देखकर वो खुद भी हैरान रह गईं. फिर भी उन्होंने किसी तरह 120 रुपये में अपना लंच मैनेज कर लिया.

 
 
 
 
 
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शाम तक बजट संभालकर भी बचा लिए पैसे

दिन ढलने के साथ उन्होंने खर्च को कंट्रोल में रखा. शाम को उन्होंने वड़ा पाव और एक कप चाय ली. इसके बाद उनका बजट लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उन्होंने सही प्लानिंग के साथ दिन पूरा किया. सबसे दिलचस्प बात ये रही कि दिन खत्म होने पर उनके पास ₹200 बच गए, जिसे उन्होंने छोटे से सेलिब्रेशन के साथ एन्जॉय भी किया.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- मेट्रो है असली हीरो

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा “बेंगलुरु में 500 रुपये में दिन निकालना सच में कमाल है, यहां तो कॉफी ही महंगी मिलती है.” वहीं दूसरे ने कहा “अगर मेट्रो न होती, तो ये संभव ही नहीं था.” कई लोगों ने उनके इस एक्सपेरिमेंट की तारीफ की और कहा कि सही प्लानिंग से सीमित बजट में भी शहर की जिंदगी जी जा सकती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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