Video: घुटनों के बल चलकर सिर पर लकड़ी लेकर आया बच्चा, वायरल वीडियो ने झकझोरा यूजर्स का दिल

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो न सिर्फ दिल को झकझोर देने वाला है बल्कि रौंगटे भी खड़े कर देने वाला है. इस वीडियो में दिखाई पड़ता है कि एक 12 साल का बच्चा है जो अपाहिज है.

बच्चा अपने पैरों पर न तो खड़ा हो सकता है और न ही चल सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर बांधकर सड़क पर जाता हुआ नजर आ रहा है. यह नजारा देखने वालों की आंखों को नम कर रहा है.

हो सकता है आपको अपने जीवन से बहुत सारी शिकायतें हों, हो सकता है आपको अपने माता-पिता से भी बहुत शिकायतें हों, लेकिन इस 12 वर्ष के बच्चे को देखिए… आप अपनी सभी शिकायतें भूल जाएंगे❤️ pic.twitter.com/NRDb46bLo5 — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) January 15, 2026

अपाहिज होने के बावजूद जिम्मेदारियों का बोझ

वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि बच्चा चलने-फिरने से मजबूर है, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में सिर पर जंगल से जलावन लकड़ी ढो रहा है. उसके चेहरे पर थकान, दर्द, परेशानी, और मजबूरी साफ झलकती हुई दिखाई पड़ रही है.

आमतौर पर वैसे तो इस उम्र में बच्चे खेल-कूद, पढ़ाई, और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन यह बच्चा गरीबी की भट्टी में तपकर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने पर मजबूर है. वीडियो ने एक बार फिर मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि समाज और व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए आखिर क्या कर रही है.

सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं

दूसरे यूजर ने सिर्फ एक शब्द में अपनी पीड़ा जताई—"मजबूर." जबकि वहीं तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "वाकई जिंदगी कितनी निर्दयी है."