अब बिना कैमरा आए बनेंगी Shorts! YouTube का चौंकाने वाला प्लान, जानिए पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube: YouTube जल्द ही ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिससे क्रिएटर्स अपने ही डिजिटल AI अवतार की मदद से Shorts बना सकेंगे. यानी कैमरे के सामने आए बिना भी क्रिएटर अपनी शक्ल-सूरत और आवाज वाले वीडियो पोस्ट कर पाएंगे. इस बड़े प्लान का खुलासा YouTube के CEO नील मोहन ने अपनी सालाना चिट्ठी में किया है.

AI रहेगा एक्सप्रेशन का टूल, इंसान का विकल्प नहीं

नील मोहन ने साफ कहा कि YouTube के लिए AI का मकसद क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी बढ़ाना है, न कि उन्हें रिप्लेस करना. कंपनी चाहती है कि AI एक सहायक टूल बने जिससे नए तरह के कंटेंट एक्सपेरिमेंट संभव हो सकें.

कैसे काम कर सकता है AI डिजिटल ट्विन फीचर

हालांकि YouTube ने अभी यह नहीं बताया है कि यह फीचर कब लॉन्च होगा या तकनीकी तौर पर कैसे काम करेगा लेकिन माना जा रहा है कि इसका तरीका दूसरे AI अवतार टूल्स जैसा हो सकता है. इसमें क्रिएटर को एक छोटा सेल्फी वीडियो और आवाज का सैंपल रिकॉर्ड करना पड़ सकता है जिसके बाद सिस्टम उसी के आधार पर एक 3D डिजिटल अवतार तैयार करेगा. यही AI अवतार Shorts वीडियो में नजर आ सकेगा.

AI कंटेंट को लेकर रहेगी पूरी पारदर्शिता

YouTube का कहना है कि AI से बने कंटेंट को साफ तौर पर लेबल किया जाएगा. साथ ही क्रिएटर्स को यह बताना जरूरी होगा कि उनका वीडियो असली नहीं, बल्कि AI से बदला हुआ या सिंथेटिक है. इसके अलावा कंपनी ऐसे नए टूल्स भी लाने जा रही है जिनसे क्रिएटर अपनी शक्ल और पहचान के AI इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकेंगे.

क्या YouTube पर बढ़ेगा ‘AI स्लोप’?

AI से बने लो-क्वालिटी और रिपिटेटिव कंटेंट को लेकर भी CEO ने चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर व्यूअर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना YouTube की जिम्मेदारी है. इसी वजह से कंपनी स्पैम, क्लिकबेट और कमजोर AI कंटेंट को रोकने के लिए अपने मौजूदा सिस्टम को और मजबूत कर रही है.

Shorts की जबरदस्त ग्रोथ और नए फीचर्स

नील मोहन के मुताबिक YouTube Shorts पर हर दिन करीब 200 अरब व्यूज आ रहे हैं. आने वाले समय में Shorts फीड में सीधे इमेज पोस्ट जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी. इसके साथ ही पैरेंट्स को यह कंट्रोल दिया जाएगा कि बच्चे और टीनएजर्स कितनी देर Shorts स्क्रॉल कर सकें, यहां तक कि टाइमर को पूरी तरह ‘जीरो’ पर सेट करने का ऑप्शन भी होगा.

YouTube में बढ़ता AI का रोल

YouTube पहले से ही कई AI टूल्स ऑफर कर रहा है, जैसे Create ऐप में ‘Edit with AI’, 20 से ज्यादा भाषाओं में ऑटो डबिंग और Shorts के लिए Dream Screen. इसके अलावा एक नया AI फीचर ऐसा भी आ सकता है जिससे सिर्फ टेक्स्ट लिखकर गेम्स बनाए जा सकेंगे.

YouTube के AI-पावर्ड ‘Ask’ बटन का इस्तेमाल कर अब तक 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स वीडियो से जुड़े सवाल पूछ चुके हैं. यह फीचर वीडियो देखते समय ही कंटेंट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें:

एयरटैग जैसा नया वीयरेबल डिवाइस बना रही ऐप्पल, कैमरा समेत मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, OpenAI के प्रोडक्ट को देगा टक्कर