हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?

कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?

No Confidence Motion: आज यानी मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा. इसका मतलब अगर बिरला के खिलाफ वोट पड़े, तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 10 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने आज स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है. यह नोटिस कांग्रेस की अगुवाई में दिया गया है और इसमें करीब 118 से 119 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं और विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं. इस वजह से संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा है और सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस जारी कैसे हुआ?

यह नोटिस संविधान के आर्टिकल 94 और लोकसभा के नियम 200 के तहत दिया गया है. इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK जैसी पार्टियों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि वे विपक्ष के नेता हैं.

नोटिस मिलने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा सचिवालय इस नोटिस की जांच करेगा और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा. उन्होंने इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करने के निर्देश दिए हैं. लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि स्पीकर का रवैया विपक्ष को दबा रहा है.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस के बाद क्या होता है?

1. नोटिस की जांच: सबसे पहले लोकसभा सचिवालय इस नोटिस को जांचेगा. अगर यह नियमों के अनुसार सही पाया गया, तो इसे स्वीकार किया जाएगा. इसमें कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जो यहां पूरा हो चुका है.

2. मोशन को सदन में लाना: अगर नोटिस स्वीकार हो गया, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इसे सदन में डिबेट के लिए लाएंगे. स्पीकर खुद इस डिबेट की अध्यक्षता नहीं कर सकते, इसलिए डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य चेयर पर बैठेंगे.

3. चर्चा और वोटिंग: सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके बाद वोटिंग होगी. प्रस्ताव पास होने के लिए सदन की कुल सदस्यता की साधारण बहुमत (कम से कम 272 वोट) चाहिए. वर्तमान में NDA गठबंधन के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव के पास होने की संभावना कम है. लेकिन अगर पास हो गया, तो स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा.

4. समय सीमा: आमतौर पर ऐसे नोटिस पर 14 दिनों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह सदन की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर सदन चल रहा है, तो जल्दी हो सकता है.

यह पहली बार नहीं है जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है, लेकिन सफलता बहुत कम मिलती है क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता है. विपक्ष का यह कदम मुख्य रूप से स्पीकर के रवैये पर ध्यान खींचने और दबाव बनाने के लिए है.

क्या है पूरा मामला?

लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से विपक्षी सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं दी. राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला, जिससे सदन में काफी शोर-शराबा हुआ. विपक्ष ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि वे सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं और विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं. इसी गुस्से में आज दोपहर 1:14 बजे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद और के सुरेश ने लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह नोटिस सौंपा है.

Published at : 10 Feb 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Mamta Banerjee Parliament Budget Session Akhilesh Yadav OM BIRLA NO Confidence Motion RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE Budget 2026 Gourav Gogoi Om Birla No Confidence Motion Lok Sabha Speaker No Confidence Motion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में नया खुलासा, गिरफ्तार हथियार सप्लायर बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम
इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
शिक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
हेल्थ
HbA1c Study India: भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget