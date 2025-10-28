Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







X Account: एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पहले Twitter) ने एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि 10 नवंबर से Twitter.com डोमेन को बंद किया जा रहा है यानी अब सभी सेवाएं X.com डोमेन पर शिफ्ट होंगी. हालांकि ज्यादातर यूज़र्स को इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो अगर समय रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाते तो उनके अकाउंट्स लॉक हो सकते हैं.

किसे होगा असर?

X Safety टीम ने अपने आधिकारिक अकाउंट से बताया है कि जिन यूज़र्स ने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) के लिए हार्डवेयर सिक्योरिटी की या पासकी का इस्तेमाल किया है उन्हें 10 नवंबर से पहले अपनी सिक्योरिटी की को X.com डोमेन पर फिर से रजिस्टर करना होगा. अगर यूज़र ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी अकाउंट एक्सेस बंद हो जाएगी और वे दोबारा लॉगइन नहीं कर पाएंगे.

कंपनी ने क्या कहा

X ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव किसी सिक्योरिटी खतरे से जुड़ा नहीं है बल्कि सिर्फ टेक्निकल अपडेट है. कंपनी ने बताया, “फिलहाल सिक्योरिटी कीज़ ट्विटर डॉट कॉम (twitter.com) डोमेन से जुड़ी हुई हैं. इन्हें X डॉट कॉम (x.com) से जोड़ने के लिए री-एनरोल करना जरूरी है ताकि हम पुराना डोमेन बंद कर सकें.”

अगर कोई यूज़र 10 नवंबर तक अपनी सिक्योरिटी की री-एनरोल नहीं करता तो उसका अकाउंट लॉक रहेगा, जब तक कि वह अपनी सिक्योरिटी की दोबारा रजिस्टर न करे, 2FA का कोई दूसरा तरीका न चुने या फिर 2FA को पूरी तरह डिसेबल न कर दे (हालांकि कंपनी 2FA ऑन रखने की सलाह देती है).

ऐसा करें अपने X अकाउंट को लॉक होने से बचाने के लिए

अगर आप X की इस नई पॉलिसी से प्रभावित हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें.

X.com वेबसाइट या ऐप खोलें.

Settings में जाएं.

वहां से Privacy & Security सेक्शन खोलें.

Account Access → Security → Two-Factor Authentication पर टैप करें.

अब अपनी मौजूदा सिक्योरिटी की को री-एनरोल करें या नई की रजिस्टर करें.

अगर आपका अकाउंट पहले से लॉक हो चुका है तो आप ऊपर दिए गए किसी भी तीन विकल्पों (री-एनरोल, नया 2FA तरीका चुनना, या 2FA बंद करना) के ज़रिए दोबारा एक्सेस पा सकते हैं.

एलन मस्क और X.com का पुराना कनेक्शन

एलन मस्क ने 2023 के अंत में Twitter को खरीदा और उसका नाम बदलकर X कर दिया. दरअसल, मस्क की X.com के साथ पुरानी भावनात्मक जुड़ाव की कहानी है.

उन्होंने 1999 में X.com नाम से एक फिनटेक कंपनी शुरू की थी जो बाद में PayPal बन गई. eBay द्वारा PayPal के अधिग्रहण के बाद मस्क ने 2017 में X.com डोमेन फिर से खरीद लिया यह कहते हुए कि इसका उनसे “गहरा भावनात्मक रिश्ता” है.

क्यों ज़रूरी है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

2FA यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके अकाउंट की सुरक्षा को दोगुना करता है. यह पासवर्ड के अलावा एक और सुरक्षा परत जोड़ देता है जिससे हैकर्स या साइबर अपराधियों के लिए आपके अकाउंट तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

