Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उपयोगकर्ता सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को आसानी से बंद कर सकते हैं।

PC Screenshot: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे डिजिटल अनुभव को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना रहा है. लेकिन सुविधा के साथ-साथ गोपनीयता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के एक फीचर ने दुनिया भर में प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यह फीचर है Microsoft Recall जो आपके कंप्यूटर की गतिविधियों को याद रखने के लिए समय-समय पर स्क्रीनशॉट लेता है.

क्या है Microsoft Recall फीचर?

माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 Copilot+ PC के लिए Recall फीचर पेश किया था. इसका उद्देश्य यूजर्स को उन चीजों को आसानी से ढूंढ़ने में मदद करना है जिन्हें उन्होंने पहले अपने कंप्यूटर पर देखा था.

यह फीचर लगभग हर कुछ सेकंड में स्क्रीन की तस्वीरें यानी स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है और उन्हें डिवाइस में सुरक्षित रखता है. इसके बाद AI इन तस्वीरों का विश्लेषण करके एक खोज योग्य रिकॉर्ड तैयार करता है. यानी यदि आपने कोई वेबसाइट, दस्तावेज़ या ऐप पहले खोला था तो बाद में उसे आसानी से खोज सकते हैं.

कैसे काम करता है यह फीचर?

Recall आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश ऐप्स, वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन इमेज सेव करता है. AI इन सभी स्क्रीनशॉट्स में मौजूद जानकारी को समझता है और उसे व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है.

जब यूजर किसी पुरानी गतिविधि को खोजता है तो सिस्टम संबंधित स्क्रीनशॉट दिखाकर सीधे उसी स्थान पर पहुंचने में मदद करता है. यह सुविधा उपयोगी लग सकती है लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं.

स्टोरेज पर भी पड़ता है असर

लगातार स्क्रीनशॉट सेव करने की वजह से यह फीचर काफी स्टोरेज भी इस्तेमाल करता है. उदाहरण के लिए, 1TB SSD वाले सिस्टम में बड़ी मात्रा में स्टोरेज केवल इन स्क्रीनशॉट्स को रखने के लिए आरक्षित की जा सकती है. इसलिए यह फीचर केवल प्राइवेसी ही नहीं बल्कि स्टोरेज इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा में है.

प्राइवेसी एक्सपर्ट क्यों हैं चिंतित?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और गोपनीयता समर्थकों का मानना है कि लगातार स्क्रीन रिकॉर्ड जैसी गतिविधि यूजर की निजी जानकारी के लिए खतरा बन सकती है. स्क्रीन पर अक्सर पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, निजी चैट, ईमेल और अन्य संवेदनशील डेटा दिखाई देता है. यदि ये सभी स्क्रीनशॉट्स किसी कारण से गलत हाथों में पहुंच जाएं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है. यही वजह है कि कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस फीचर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

क्या स्मार्टफोन भी पूरी तरह सुरक्षित हैं?

यह चिंता केवल Windows PC तक सीमित नहीं है. Android और iPhone में मौजूद कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स स्क्रीन कैप्चर से जुड़े विशेष अधिकार प्रदान करते हैं.

इसके अलावा कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स एक्सेसिबिलिटी परमिशन का गलत इस्तेमाल करके स्क्रीन कंटेंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. खासकर वे ऐप्स जो हर जगह स्क्रीनशॉट लेने का दावा करते हैं, सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरे हो सकते हैं.

हालांकि Apple फिलहाल ऐसा कोई फीचर नहीं देता जो पूरे फोन की स्क्रीन का अपने आप स्क्रीनशॉट लेता रहे. स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कैप्चर के लिए आमतौर पर स्पष्ट अनुमति की जरूरत होती है.

Recall फीचर को कैसे बंद करें?

यदि आप Windows 11 इस्तेमाल कर रहे हैं और इस फीचर को निष्क्रिय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं.

Settings → Privacy & Security → Recall & Snapshots

इसके बाद Recall फीचर को Off कर दें.

Android यूजर्स को समय-समय पर यह जांचना चाहिए कि किन ऐप्स को Accessibility Permissions मिली हुई हैं. वहीं iPhone उपयोगकर्ता Privacy & Security सेटिंग्स में जाकर Screen Recording से जुड़ी अनुमतियों की समीक्षा कर सकते हैं.

ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी

आपकी स्क्रीन पर आपकी डिजिटल जिंदगी का बड़ा हिस्सा मौजूद होता है. बैंक डिटेल्स, निजी संदेश, ऑफिस डॉक्यूमेंट और कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्क्रीन पर दिखाई देती हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सा फीचर या ऐप आपकी स्क्रीन तक पहुंच बना सकता है.

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