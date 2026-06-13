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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचौंकाने वाला खुलासा! आपका फोन और PC हर कुछ सेकंड में ले रहे हैं Screenshot, तुरंत करें ये सेटिंग OFF

चौंकाने वाला खुलासा! आपका फोन और PC हर कुछ सेकंड में ले रहे हैं Screenshot, तुरंत करें ये सेटिंग OFF

PC Screenshot: माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 Copilot+ PC के लिए Recall फीचर पेश किया था.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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  • उपयोगकर्ता सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को आसानी से बंद कर सकते हैं।

PC Screenshot: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे डिजिटल अनुभव को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना रहा है. लेकिन सुविधा के साथ-साथ गोपनीयता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के एक फीचर ने दुनिया भर में प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यह फीचर है Microsoft Recall जो आपके कंप्यूटर की गतिविधियों को याद रखने के लिए समय-समय पर स्क्रीनशॉट लेता है.

क्या है Microsoft Recall फीचर?

माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 Copilot+ PC के लिए Recall फीचर पेश किया था. इसका उद्देश्य यूजर्स को उन चीजों को आसानी से ढूंढ़ने में मदद करना है जिन्हें उन्होंने पहले अपने कंप्यूटर पर देखा था.

यह फीचर लगभग हर कुछ सेकंड में स्क्रीन की तस्वीरें यानी स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है और उन्हें डिवाइस में सुरक्षित रखता है. इसके बाद AI इन तस्वीरों का विश्लेषण करके एक खोज योग्य रिकॉर्ड तैयार करता है. यानी यदि आपने कोई वेबसाइट, दस्तावेज़ या ऐप पहले खोला था तो बाद में उसे आसानी से खोज सकते हैं.

कैसे काम करता है यह फीचर?

Recall आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश ऐप्स, वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन इमेज सेव करता है. AI इन सभी स्क्रीनशॉट्स में मौजूद जानकारी को समझता है और उसे व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है.

जब यूजर किसी पुरानी गतिविधि को खोजता है तो सिस्टम संबंधित स्क्रीनशॉट दिखाकर सीधे उसी स्थान पर पहुंचने में मदद करता है. यह सुविधा उपयोगी लग सकती है लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं.

स्टोरेज पर भी पड़ता है असर

लगातार स्क्रीनशॉट सेव करने की वजह से यह फीचर काफी स्टोरेज भी इस्तेमाल करता है. उदाहरण के लिए, 1TB SSD वाले सिस्टम में बड़ी मात्रा में स्टोरेज केवल इन स्क्रीनशॉट्स को रखने के लिए आरक्षित की जा सकती है. इसलिए यह फीचर केवल प्राइवेसी ही नहीं बल्कि स्टोरेज इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा में है.

प्राइवेसी एक्सपर्ट क्यों हैं चिंतित?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और गोपनीयता समर्थकों का मानना है कि लगातार स्क्रीन रिकॉर्ड जैसी गतिविधि यूजर की निजी जानकारी के लिए खतरा बन सकती है. स्क्रीन पर अक्सर पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, निजी चैट, ईमेल और अन्य संवेदनशील डेटा दिखाई देता है. यदि ये सभी स्क्रीनशॉट्स किसी कारण से गलत हाथों में पहुंच जाएं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है. यही वजह है कि कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस फीचर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

क्या स्मार्टफोन भी पूरी तरह सुरक्षित हैं?

यह चिंता केवल Windows PC तक सीमित नहीं है. Android और iPhone में मौजूद कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स स्क्रीन कैप्चर से जुड़े विशेष अधिकार प्रदान करते हैं.

इसके अलावा कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स एक्सेसिबिलिटी परमिशन का गलत इस्तेमाल करके स्क्रीन कंटेंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. खासकर वे ऐप्स जो हर जगह स्क्रीनशॉट लेने का दावा करते हैं, सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरे हो सकते हैं.

हालांकि Apple फिलहाल ऐसा कोई फीचर नहीं देता जो पूरे फोन की स्क्रीन का अपने आप स्क्रीनशॉट लेता रहे. स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कैप्चर के लिए आमतौर पर स्पष्ट अनुमति की जरूरत होती है.

Recall फीचर को कैसे बंद करें?

यदि आप Windows 11 इस्तेमाल कर रहे हैं और इस फीचर को निष्क्रिय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं.

Settings → Privacy & Security → Recall & Snapshots

इसके बाद Recall फीचर को Off कर दें.

Android यूजर्स को समय-समय पर यह जांचना चाहिए कि किन ऐप्स को Accessibility Permissions मिली हुई हैं. वहीं iPhone उपयोगकर्ता Privacy & Security सेटिंग्स में जाकर Screen Recording से जुड़ी अनुमतियों की समीक्षा कर सकते हैं.

ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी

आपकी स्क्रीन पर आपकी डिजिटल जिंदगी का बड़ा हिस्सा मौजूद होता है. बैंक डिटेल्स, निजी संदेश, ऑफिस डॉक्यूमेंट और कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्क्रीन पर दिखाई देती हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सा फीचर या ऐप आपकी स्क्रीन तक पहुंच बना सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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