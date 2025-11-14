हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब WhatsApp पर भी चलेगा आपका Instagram वाला यूजरनेम! Meta ला रहा है बड़ा अपडेट, जानिए पूरा बदलाव

Whatsapp New Update: लंबे समय से WhatsApp यूज़र्स एक ऐसी सुविधा का इंतज़ार कर रहे थे जिससे बिना नंबर शेयर किए भी चैट शुरू की जा सके.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp New Update: लंबे समय से WhatsApp यूज़र्स एक ऐसी सुविधा का इंतज़ार कर रहे थे जिससे बिना नंबर शेयर किए भी चैट शुरू की जा सके. अब वो दिन दूर नहीं जब आपका WhatsApp यूज़रनेम ही आपकी पहचान बनेगा. Meta लगातार इस फीचर पर काम कर रहा है और अब खबर है कि जल्द ही यूजर्स को Instagram और Facebook वाला वही यूजरनेम WhatsApp पर भी इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी.

WhatsApp यूज़रनेम फीचर में क्या है नया?

WhatsApp में यूज़रनेम सिस्टम की चर्चा कई महीनों से चल रही है लेकिन अब इस फीचर को लेकर WhatsApp Beta (Android 2.25.34.3) में बड़ा अपडेट सामने आया है. WABetaInfo के अनुसार, अब WhatsApp सेटिंग्स के Profile सेक्शन में Username का नया ऑप्शन दिखेगा.

यहां यूज़र अपने पसंदीदा यूज़रनेम को रिज़र्व कर पाएंगे. खास बात यह है कि अगर आपने पहले से Facebook या Instagram पर कोई यूज़रनेम इस्तेमाल किया है तो वही नाम WhatsApp पर भी पाने की कोशिश कर सकते हैं.

हालांकि, Meta इस प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए Meta Accounts Centre के ज़रिए वेरिफिकेशन करेगा ताकि कोई और आपकी ID से मिलता-जुलता नाम न ले सके.

एक यूजरनेम तीन प्लेटफॉर्म

Meta का यह कदम न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि डिजिटल पहचान को भी मजबूत बनाएगा. अब WhatsApp, Instagram और Facebook पर एक ही यूज़रनेम इस्तेमाल करने से ब्रांड्स, क्रिएटर्स और बिज़नेस अकाउंट्स को बड़ी राहत मिलेगी.

इससे यूज़र को पहचानना आसान होगा, फेक अकाउंट्स की संभावना घटेगी और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी. साथ ही, यह फीचर लोगों के बीच क्रॉस-प्लेटफॉर्म कनेक्शन को और भी आसान बनाएगा.

कब तक मिलेगा यह नया फीचर?

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज़ में है और पब्लिक रिलीज़ से पहले सीमित बीटा यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta आने वाले हफ्तों में इसे चरणबद्ध तरीके से जारी करेगा. कंपनी का लक्ष्य है कि 2026 से पहले यह फीचर पूरी तरह लॉन्च हो जाए.

यानी आने वाले महीनों में यूजर्स को @username on WhatsApp का असली अनुभव मिलने वाला है जिससे फोन नंबर शेयर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और आपकी पहचान अब सिर्फ एक यूज़रनेम से होगी.

यह भी पढ़ें:

अगर आपका चार्जर गर्म होता है तो सतर्क हो जाइए! सरकार के इस टूल से मिनटों में जानें असली है या नकली

Published at : 14 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Tags :
Instagram WhatsApp WhatsApp New Feature TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
ENT LIVE
Embed widget