Mobile Charger: क्या आपका मोबाइल चार्जर हर बार चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है? अगर हां, तो यह सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि खतरे की घंटी हो सकता है. आज बाजार में लाखों नकली चार्जर धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से बेहद घटिया क्वालिटी के होते हैं. ये न सिर्फ आपके फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आग लगने और शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं.

क्यों खतरनाक हैं नकली चार्जर?

नकली चार्जर में अक्सर सस्ते और खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगाए जाते हैं. इनमें ओवरवोल्टेज कंट्रोल या सर्किट प्रोटेक्शन जैसी सेफ्टी फीचर्स नहीं होते. ऐसे में चार्जिंग के दौरान ये चार्जर ओवरहीट होकर फट भी सकते हैं या फोन के इंटरनल सर्किट को जला सकते हैं. कई मामलों में नकली चार्जर की वजह से फोन फटने और घर में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

सरकार का टूल बताएगा असली या नकली

भारत सरकार ने इस खतरे को देखते हुए एक BIS Care App लॉन्च किया है जिसके जरिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की असलियत कुछ सेकंड में जांच सकते हैं. इस ऐप को Bureau of Indian Standards (BIS) ने जारी किया है. अगर आप किसी चार्जर, पावर बैंक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की असली पहचान जानना चाहते हैं तो बस उसके BIS नंबर या QR कोड को इस ऐप में स्कैन करें. ऐप तुरंत बताएगा कि वह प्रोडक्ट BIS द्वारा प्रमाणित है या नहीं.

BIS नंबर से ऐसे करें जांच

हर असली चार्जर पर एक यूनिक IS या R नंबर लिखा होता है. उदाहरण के लिए IS 13252 (Part 1) या “R-XXXXXXXX” जैसा कोड. इस नंबर को BIS Care ऐप में डालते ही आपको कंपनी का नाम, मॉडल नंबर और सर्टिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर डिटेल्स मैच नहीं करतीं या No record found दिखाता है तो समझ लीजिए आपका चार्जर नकली है.

कैसे बचें इस खतरे से

कभी भी सड़क किनारे या ऑनलाइन अज्ञात विक्रेता से सस्ता चार्जर न खरीदें. हमेशा ब्रांडेड और BIS प्रमाणित चार्जर का ही इस्तेमाल करें. चार्जिंग के दौरान फोन को अत्यधिक गर्म महसूस होने पर तुरंत प्लग निकाल दें. ऐसे में कुछ रुपये बचाने के चक्कर में नकली चार्जर लेना आपकी और आपके फोन की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है. इसलिए अगली बार चार्जर खरीदने से पहले BIS Care ऐप से उसकी जांच जरूर करें.

