हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगर आपका चार्जर गर्म होता है तो सतर्क हो जाइए! सरकार के इस टूल से मिनटों में जानें असली है या नकली

अगर आपका चार्जर गर्म होता है तो सतर्क हो जाइए! सरकार के इस टूल से मिनटों में जानें असली है या नकली

Mobile Charger: क्या आपका मोबाइल चार्जर हर बार चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है? अगर हां, तो यह सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि खतरे की घंटी हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mobile Charger: क्या आपका मोबाइल चार्जर हर बार चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है? अगर हां, तो यह सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि खतरे की घंटी हो सकता है. आज बाजार में लाखों नकली चार्जर धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन अंदर से बेहद घटिया क्वालिटी के होते हैं. ये न सिर्फ आपके फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आग लगने और शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं.

क्यों खतरनाक हैं नकली चार्जर?

नकली चार्जर में अक्सर सस्ते और खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगाए जाते हैं. इनमें ओवरवोल्टेज कंट्रोल या सर्किट प्रोटेक्शन जैसी सेफ्टी फीचर्स नहीं होते. ऐसे में चार्जिंग के दौरान ये चार्जर ओवरहीट होकर फट भी सकते हैं या फोन के इंटरनल सर्किट को जला सकते हैं. कई मामलों में नकली चार्जर की वजह से फोन फटने और घर में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

सरकार का टूल बताएगा असली या नकली

भारत सरकार ने इस खतरे को देखते हुए एक BIS Care App लॉन्च किया है जिसके जरिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की असलियत कुछ सेकंड में जांच सकते हैं. इस ऐप को Bureau of Indian Standards (BIS) ने जारी किया है. अगर आप किसी चार्जर, पावर बैंक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की असली पहचान जानना चाहते हैं तो बस उसके BIS नंबर या QR कोड को इस ऐप में स्कैन करें. ऐप तुरंत बताएगा कि वह प्रोडक्ट BIS द्वारा प्रमाणित है या नहीं.

BIS नंबर से ऐसे करें जांच

हर असली चार्जर पर एक यूनिक IS या R नंबर लिखा होता है. उदाहरण के लिए IS 13252 (Part 1) या “R-XXXXXXXX” जैसा कोड. इस नंबर को BIS Care ऐप में डालते ही आपको कंपनी का नाम, मॉडल नंबर और सर्टिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर डिटेल्स मैच नहीं करतीं या No record found दिखाता है तो समझ लीजिए आपका चार्जर नकली है.

कैसे बचें इस खतरे से

कभी भी सड़क किनारे या ऑनलाइन अज्ञात विक्रेता से सस्ता चार्जर न खरीदें. हमेशा ब्रांडेड और BIS प्रमाणित चार्जर का ही इस्तेमाल करें. चार्जिंग के दौरान फोन को अत्यधिक गर्म महसूस होने पर तुरंत प्लग निकाल दें. ऐसे में कुछ रुपये बचाने के चक्कर में नकली चार्जर लेना आपकी और आपके फोन की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है. इसलिए अगली बार चार्जर खरीदने से पहले BIS Care ऐप से उसकी जांच जरूर करें.

यह भी पढ़ें:

OnePlus, Realme और Vivo! 25 हजार रुपये की रेंज में कौन दे रहा सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस?

Published at : 12 Nov 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Mobile Charger TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट था | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर मॉड्यूल बना 'आतंक' का नया टूल | Bomb Blast
10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
जनरल नॉलेज
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन कम करने के साथ चाहिए लंबी उम्र, तुरंत लाइफस्टाइल में शामिल करें ये एक्टिविटीज
वजन कम करने के साथ चाहिए लंबी उम्र, तुरंत लाइफस्टाइल में शामिल करें ये एक्टिविटीज
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget