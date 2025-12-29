हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: ये हैं इस साल के धमाकेदार बजट फोन! नंबर-3 देख कर चौंक जाएंगे, अभी जानिए सब कुछ

Year Ender 2025: ये हैं इस साल के धमाकेदार बजट फोन! नंबर-3 देख कर चौंक जाएंगे, अभी जानिए सब कुछ

Budget Phones in 2025: 2025 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की खूब चर्चा रही लेकिन असली हलचल बजट सेगमेंट में देखने को मिली.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Dec 2025 11:28 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budget Phones in 2025: 2025 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की खूब चर्चा रही लेकिन असली हलचल बजट सेगमेंट में देखने को मिली. इस साल किफायती कीमत वाले फोन सिर्फ सस्ते ही नहीं रहे, बल्कि डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में भी उन्होंने सबको चौंका दिया. Vivo, Realme और Infinix जैसे ब्रांड्स ने अपनी पकड़ बनाए रखी, वहीं Oppo और Nothing ने भी इस रेंज में ऐसे फोन पेश किए जिनकी कमी यूजर्स लंबे समय से महसूस कर रहे थे.

CMF Phone 2 Pro

Nothing के सब-ब्रांड CMF ने अपने CMF Phone 2 Pro के जरिए बजट कैटेगरी में नया रंग भर दिया. यह फोन Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हैं. 6.7 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले, बॉक्स में चार्जर और Nothing OS 3.0 इसे खास बनाते हैं. 5000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग के साथ यह फोन 20,000 रुपये से कम की रेंज में मजबूत दावेदार बनकर उभरा.

Oppo K13x

Oppo K13x उन यूजर्स के लिए है जो स्टाइल के साथ टिकाऊ फोन चाहते हैं. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलता है और इसमें 8GB तक RAM मिलती है. पतला डिजाइन, हल्का वजन और मिलिट्री-ग्रेड प्रोटेक्शन इसे अलग पहचान देते हैं. IP65 रेटिंग और वेट टच सपोर्ट वाली स्क्रीन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाती है. 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है. ये फोन 15 हजार रुपये की रेंज में आता है.

Vivo T4x

Vivo T4x ने इस साल अपनी जगह खास तौर पर बैटरी के दम पर बनाई. 6500mAh की बड़ी बैटरी, Dimensity 7300 5G प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले के साथ यह फोन लंबे समय तक चलने की गारंटी देता है. 50MP कैमरा और IP64 रेटिंग इसे एक मजबूत ऑलराउंडर बनाते हैं. 44W चार्जिंग सपोर्ट के साथ यह उन यूजर्स के लिए बढ़िया विकल्प है जिन्हें बार-बार चार्जिंग पसंद नहीं. यह स्मार्टफोन 18 हजार रुपये की रेंज में एक बेहतर विकल्प माना जाता है.

Realme P4x

Realme P4x को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह है “पावरहाउस”. इसमें 7,000mAh की जबरदस्त बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Dimensity 7400 Ultra चिपसेट, 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज इसे परफॉर्मेंस के मामले में भी मजबूत बनाते हैं. कूलिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग इसे इस रेंज में और बेहतर बनाती है. 18 हजार रुपये की रेंज में यह भी एक शानदार ऑप्शन माना जाता है.

Infinix GT 30

Infinix GT 30 खास तौर पर गेमिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7400 प्रोसेसर और 3D वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है. GT शोल्डर ट्रिगर्स और कस्टमाइज़ेबल बटन गेमिंग एक्सपीरियंस को अगले स्तर पर ले जाते हैं. कम कीमत में गेमिंग फीचर्स चाहने वालों के लिए यह फोन 2025 का बड़ा सरप्राइज रहा. 20 हजार रुपये की रेंज में अगर आप धांसू फोन सोच रहे हैं तो यह फोन एक बेहतर विकल्प बन सकता है.

Published at : 29 Dec 2025 11:28 AM (IST)
