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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus 16 में 200MP कैमरा अपग्रेड, अब Rear Lights भी होंगी खास

OnePlus 16 में 200MP कैमरा अपग्रेड, अब Rear Lights भी होंगी खास

OnePlus 16 को लेकर कंपनी लगातार नए अपडेट शेयर कर रही है और अब इसके कैमरा सेटअप की जानकारी भी सामने आ गई है. फोन से जुड़ी अब तक की जानकारियों में इसका डिजाइन, डिस्प्ले और नया चिपसेट भी शामिल है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Sep 2026 09:52 PM (IST)
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  • यह चार स्टोरेज, तीन रंगों में अक्टूबर में लॉन्च होगा.

OnePlus 16 को लेकर कंपनी लगातार नई जानकारियां सामने ला रही है और अब फोन के कैमरा सेटअप से पर्दा भी उठ गया है. OnePlus 16 में पहले डिजाइन, डिस्प्ले और स्टोरेज वेरिएंट से जुड़ी जानकारी सामने आई थी, जबकि अब OnePlus ने इसके कैमरों की पूरी डिटेल शेयर की है. नई जानकारी के मुताबिक, फोन में 200MP का मेन कैमरा दिया जाएगा, जिसके साथ दो 50MP रियर कैमरे मौजूद होंगे. कंपनी ने कैमरा फीचर्स के साथ Oppo के Lumo इमेजिंग इंजन से जुड़ी जानकारी भी दी है. 

OnePlus 16 में मिलेगा 200MP का मेन कैमरा

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OnePlus 16 का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड इसका 200MP प्राइमरी सेंसर है. इसमें 1/1.4-इंच सेंसर और f/1.6 अपर्चर दिया गया है. फोन के मेन कैमरे को लेकर कंपनी ने इस बार बड़ा बदलाव किया है. 
 
50MP के दो रियर कैमरे भी मौजूद

फोन का अल्ट्रावाइड कैमरा 50MP का होगा और इसमें 116 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा. वहीं, टेलीफोटो कैमरे में भी 50MP सेंसर का इस्तेमाल किया गया है. यह Sony IMX882 सेंसर के साथ आता है और 3X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा,हालांकि टेलीफोटो जूम के मामले में OnePlus 16 पिछले मॉडल से थोड़ा पीछे रहेगा. OnePlus 15 में 3.5X ऑप्टिकल जूम दिया गया था, जबकि नए मॉडल में 3X जूम मिलेगा.

सेल्फी कैमरा भी हुआ अपग्रेड

OnePlus 16 में फ्रंट कैमरे को भी अपग्रेड किया गया है. जहां पिछले मॉडल में 32MP का सेल्फी कैमरा था, वहीं नए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसके अलावा, कंपनी फोन के कैमरा सिस्टम में Oppo का Lumo कलर मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल करेगी. इसमें Open Gate सपोर्ट भी दिया जाएगा. 

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चार स्टोरेज वेरिएंट में आएगा फोन

OnePlus 16 तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा, जिनके नाम Tomorrow Star, Martian Masterpiece और Dark Forest हैं. फोन को चार RAM और स्टोरेज कॉम्बिनेशन में पेश किया जाएग. जिसमें 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB शामिल है. 

Snapdragon 8 Elite Gen 6 से लैस होगा

कंपनी पहले ही बता चुकी है कि OnePlus 16 में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट मिलेगा. यह 2nm प्रोसेस पर आधारित है. रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में BOE की 165Hz डिस्प्ले होगी, जो गेमिंग मोड में 185Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है. OnePlus 16 को चीन में अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने 28 सितंबर को OnePlus Game Conference 2026 भी आयोजित करने की जानकारी दी है, जहां फोन की परफॉर्मेंस से जुड़ी और डिटेल सामने आने की उम्मीद है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 26 Sep 2026 09:52 PM (IST)
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