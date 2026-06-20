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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartphone Battery Health: 100% चार्ज होने के बाद भी क्यों नहीं बंद होती फोन की चार्जिंग, बैटरी फुल होने के बाद कहां जाता है करंट?

Smartphone Battery Health: 100% चार्ज होने के बाद भी क्यों नहीं बंद होती फोन की चार्जिंग, बैटरी फुल होने के बाद कहां जाता है करंट?

Smartphone Battery Health: अब आने वाले स्मार्टफोन पहले की तुलना में बहुत स्मार्ट हो चुके हैं. इनमें एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और चार्जिंग सर्किट दिए जाते हैं, जिससे बैटरी ओवरचार्ज नहीं होती.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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Smartphone Battery Health: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है. छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए भी स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है. कई लोग सुबह जल्दी ऑफिस जाने के चक्कर में या दूसरे कामों के लिए रात में ही फोन को चार्जिंग पर लगा कर सो जाते हैं. ऐसे में इसे लेकर कई लोगों के सवाल आते हैं कि जब फोन 100 प्रतिशत चार्ज होता है, तो उसके बाद भी चार्जर से बिजली आती रहती है.

ऐसे में वह करंट आखिर कहां जाता है और क्या इससे बैटरी खराब होती है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 100 प्रतिशत चार्जर होने के बाद भी फोन की चार्जिंग बंद क्यों नहीं होती और बैटरी फुल होने के बाद करंट कहां जाता है. 

100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद क्या बंद हो जाती है चार्जिंग? 

अब आने वाले स्मार्टफोन पहले की तुलना में बहुत स्मार्ट हो चुके हैं. इनमें एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और चार्जिंग सर्किट दिए जाते हैं. जैसे ही बैटरी 100 प्रतिशत तक पहुंचती है, फोन सीधे तौर पर बैटरी में बिजली भेजना बंद कर देता है यानी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होती और लगातार बिजली स्टोर नहीं करती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि चार्जर से आने वाली बिजली पूरी तरह रुक जाती है. फोन बैटरी को फुल चार्ज रखने के लिए एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है. 

बैटरी फुल होने के बाद कहां जाता है करंट?

जब फोन 100 प्रतिशत चार्ज होता है, तो चार्जिंग सर्किट मुख्य चार्जिंग रोक देता है. इसके बाद फोन केवल उतनी ही बिजली लेता है, जितनी बैकग्राउंड में होने वाली छोटी-छोटी बैटरी खर्च को पूरा करने के लिए जरूरी होती है. उदाहरण के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऐप बैकग्राउंड में चल रही है या कॉल रिसीव होती है तो थोड़ी बैटरी खर्च होती है. ट्रिकल चार्जिंग इस कमी को पूरा करती रहती है, ताकि बैटरी 100 प्रतिशत के आसपास बनी रहे. यही वजह है कि रातभर चार्जिंग पर लगे रहने के बावजूद फोन की बैटरी लगातार ओवरलोड नहीं होती, लेकिन वह लंबे समय तक हाई वोल्टेज पर बनी रहती है. 

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क्या इससे खराब होती है बैटरी? 

एक-दो बार रात भर चार्जिंग पर छोड़ देने से बैटरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर रोजाना ऐसा किया जाए तो लंबे समय में बैटरी की क्षमता प्रभावित हो सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, बैटरी को लगातार 100 प्रतिशत चार्ज पर बनाए रखने से उसके केमिकल कॉम्पोनेंट्स पर दबाव बढ़ता है, जिससे बैटरी धीरे-धीरे डिग्रेड होने लगती है. इसके अलावा अगर फोन चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म हो जाए तो बैटरी की उम्र और तेजी से कम हो सकती है. खासतौर पर तब जब फोन तकिए, कंबल या किसी गर्म जगह पर रखा हो. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Smartphone Battery Health Mobile Charging Tips Trickle Charging Explained Phone Charging After 100 Percent
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