दिसंबर 2023 में जब गेमिंग कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने अपने अपकमिंग गेम Grand Theft Auto VI (GTA 6) का पहला ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया, तो उसने 24 घंटे के भीतर 93 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल करके इतिहास रच दिया. यह किसी नॉन-म्यूजिक वीडियो के लिए यूट्यूब पर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था.

लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक वीडियो गेम को लेकर पूरी दुनिया में ऐसा पागलपन क्यों है? टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और पॉप-कल्चर की दुनिया में आखिर GTA 6 को "सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजिटल इवेंट" क्यों माना जा रहा है?

12 साल का लंबा और ऐतिहासिक इंतजार

GTA 6 के क्रेज की पहली और सबसे बड़ी वजह समय और इंतजार है. इसका पिछला पार्ट GTA V (GTA 5) साल 2013 में रिलीज हुआ था. उस समय दुनिया भर में प्लेस्टेशन 3 और Xbox 360 का दौर था. गेमिंग इंडस्ट्री में 12 साल का वक्त बेहद लंबा होता है. इस एक दशक के लंबे अंतराल के दौरान गेमिंग तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है.

रॉकस्टार गेम्स ने जल्दबाज़ी में कोई अधूरा गेम लॉन्च करने के बजाय 10 साल से भी ज़्यादा का समय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाया, जिसे बनाने में करीब 1 से 2 अरब डॉलर ($1-2 Billion) का खर्च आने का अनुमान है. यह इतिहास की सबसे महंगी एंटरटेनमेंट डील और सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन चुका है.

वाइस सिटी की नॉस्टैल्जिया भरी वापसी

2000 के दशक में खेलने वाले गेमर्स के लिए 'GTA Vice City' केवल एक गेम नहीं था, बल्कि बचपन की यादों का हिस्सा था. GTA 6 में खिलाड़ी एक बार फिर Leonida राज्य (जो फ्लोरिडा पर आधारित है) और iconic वाइस सिटी की गलियों में वापसी करेंगे.

हालांकि, यह पुरानी वाइस सिटी नहीं है. इस बार का मैपिंग साइज और विजुअल एस्थेटिक्स इतने विशाल और रियल हैं कि खिलाड़ी पूरी तरह से एक काल्पनिक अमेरिकी शहर के जीवन को महसूस कर सकेंगे. सड़कों, समुद्र तटों, पब, और मियामी जैसी नाइटलाइफ़ को अत्याधुनिक ग्राफिक्स के साथ फिर से जीवित किया गया है.

पहली महिला मुख्य किरदार और 'बोनी एंड क्लाइड' जैसी लव स्टोरी

GTA फ्रेंचाइजी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब गेम में एक महिला प्रोटेगोनिस्ट (मुख्य किरदार) होगी, जिसका नाम लुसिया है.

गेम की कहानी 'लुसिया' और उसके साथी 'जेसन' के इर्द-गिर्द घूमती है. रॉकस्टार ने इस जोड़ी को अमेरिका के मशहूर अपराधी जोड़े 'बोनी एंड क्लाइड' की तर्ज पर डिजाइन किया है.

पहली बार खिलाड़ियों को केवल अंधाधुंध क्राइम करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि दो अपराधियों के बीच के जटिल रिश्ते, भरोसे और आधुनिक क्राइम सिंडिकेट की एक गहरी सिनेमाई कहानी देखने को मिलेगी.

अगली पीढ़ी का हाइपर-रियलिज्म

GTA 6 केवल बेहतर विजुअल्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम मैकेनिक्स में एक क्रांतिकारी बदलाव है. शहर में घूमते हुए आम नागरिक (NPCs) केवल बेजान पुतले नहीं होंगे. हर NPC का अपना एक रूटीन, मेमोरी और व्यवहार पैटर्न होगा. अगर आप किसी दुकान में चोरी करते हैं, तो आस-पास के लोग पुलिस को फोन करेंगे या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगेंगे.

ट्रेलर से साफ जाहिर होता है कि गेम में आधुनिक 'टिकटॉक/इंस्टाग्राम रिल्स' और लाइव-स्ट्रीमिंग कल्चर को गेमप्ले के अभिन्न हिस्से के रूप में पिरोया गया है. फ्लोरिडा के सनकी वायरल कल्चर का गेम में खुलकर इस्तेमाल किया गया है.

गाड़ियों के नुकसान, पानी के बहाव, मौसम के बदलाव, जानवरों के व्यवहार (जैसे दलदल में मगरमच्छ का हमला) और कपड़ों की फिजिक्स को इस हद तक रियलिस्टिक बनाया गया है कि यह असल ज़िंदगी और गेमिंग के अंतर को खत्म कर देती है.

एक गेम जो हॉलीवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ देता है

मनोरंजन की दुनिया में जब भी किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर की बात होती है, तो हमारे दिमाग में हॉलीवुड की 'अवेंजर्स' या 'अवतार' जैसी फिल्में आती हैं. लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं.

GTA V ने अपनी रिलीज़ के शुरुआती 3 दिनों में ही 1 बिलियन डॉलर ($100 करोड़) की कमाई की थी जो दुनिया की किसी भी हॉलीवुड फिल्म के रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा थी.

GTA 6 से उम्मीद की जा रही है कि यह अपनी रिलीज़ के पहले ही दिन में 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर देगा. यही वजह है कि इसे केवल गेमर्स ही नहीं, बल्कि वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं.

ओपन-वर्ल्ड गेमिंग का नया पैमाना

रॉकस्टार गेम्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी डीटेलिंग. GTA 6 का नक्शा केवल बड़ा नहीं है, बल्कि वह भरा हुआ और जीवंत है. आप किसी इमारत के अंदर जा सकते हैं, बार में ड्रिंक कर सकते हैं, स्ट्रिप क्लब जा सकते हैं, नाव चला सकते हैं, दलदली इलाकों में हंटिंग कर सकते हैं और पुलिस से बचने के लिए मास्टर प्लान बना सकते हैं.

स्वतंत्रता का यह स्तर खिलाड़ी को गेम में सैकड़ों घंटे बिताने के लिए मजबूर कर देता है.

क्यों GTA 6 इतिहास रचने जा रहा है?

GTA 6 केवल पिक्सेल और कंप्यूटर कोड से बना एक सॉफ्टवेयर नहीं है. यह 21वीं सदी की आधुनिक पॉप-संस्कृति, अमेरिकी समाज पर कटाक्ष और अत्याधुनिक तकनीक का मिला-जुला रूप है.

12 साल का लंबा इंतजार, अरबों डॉलर का बजट, गेमिंग इतिहास की पहली महिला क्राइम लीड, और हाइपर-रियलिस्टिक दुनिया इन सभी चीजों ने मिलकर GTA 6 के इर्द-गिर्द एक ऐसा माहौल बना दिया है जो इससे पहले दुनिया ने कभी किसी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए नहीं देखा था. जब यह गेम स्टोर पर पहुंचेगा, तो यह केवल गेमिंग की दुनिया ही नहीं बदलेगा, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे पुराने नियम और रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा.