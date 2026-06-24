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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर Fire TV रिमोट में क्यों होता है ये छोटा सा Hole? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हर Fire TV रिमोट में क्यों होता है ये छोटा सा Hole? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Fire TV Remote: अक्सर देखा गया है कि कई बार लोगों के घरों में रिमोट सोफे के कुशन, बिस्तर या अन्य सामान के बीच गुम हो जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 24 Jun 2026 02:59 PM (IST)
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  • बच्चों, बुजुर्गों और यात्रा के दौरान रिमोट की सुरक्षा बढ़ती है।

Fire TV Remote: आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में स्मार्ट टीवी मौजूद हैं. लेकिन अक्सर लोग ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं जो उनके डिवाइस को इस्तेमाल करने के एक्सपीरिएंस को और बढ़ा सकता है. दरअसल, अक्सर लोग Amazon Fire TV में मौजूद एक छोटे से छेद को नजरअंदाज कर देते हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह एक डिजाइन के तौर पर रिमोट में दिया गया है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. दरअसल, ये छोटा सा छेद बहुत काम का है. आइए जानते हैं कि यह छोटा सा छेद आखिर क्यों दिया जाता है.

क्या काम करता है रिमोट में ये छोटा सा छेद

जानकारी के लिए बता दें कि Fire TV रिमोट में दिया गया ये छोटा छेद आमतौर पर एक लैनयार्ड या स्ट्रैप अटैचमेंट पॉइंट होता है. इसका मतलब है कि आप रिमोट को एक छोटी डोरी, स्ट्रैप या की-चेन जैसी एक्सेसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस छेद का मकसद इसकी सुरक्षा होती है. साथ ही इससे रिमोट के खोने की संभावना भी कम हो जाती है.

अक्सर देखा गया है कि कई बार लोगों के घरों में रिमोट सोफे के कुशन, बिस्तर या अन्य सामान के बीच गुम हो जाता है. ऐसे में आपके उस छेद में कोई डोरी या स्टैप का इस्तेमाल कर रखा है तो रिमोट को वापस खोजना काफी हद तक आसान हो जाता है और आपको खोजने में परेशानी भी नहीं होगी.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद

घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोगों के लिए यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है. क्योंकि रिमोट का बार-बार गिरना या खो जाना आम बात है. ऐसे में अगर एक मजबूत स्ट्रैप रिमोट में लगा रहेगा तो उसे हाथ में पकड़ना आसान हो जाएगा. इससे रिमोट के गिरने और टूटने का खतरा भी कम हो जाता है.

ट्रैवल के दौरान आता है काम

अगर आप Fire TV Stick को ट्रेवल के दौरान अपने साथ ले जाते हैं तो यह फीचर और भी काम का साबित हो सकता है. रिमोट में स्ट्रैप लगाकर उसे बैग या किसी अन्य सुरक्षित जगह से बांधा जा सकता है. इससे सफर के दौरान उसके खोने की संभावना कम हो जाती है.

क्या यह माइक्रोफोन या रीसेट बटन है?

कई यूजर्स यह सोच लेते हैं कि रिमोट में मौजूद ये छोटा सा छेद एक माइक्रोफोन, सेंसर या रीसेट बटन के लिए बनाया गया है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. ज्यादातर Fire TV रिमोट्स में ये छेद सिर्फ स्ट्रैप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोफोन आमतौर पर रिमोट के ऊपर वाले हिस्से में अलग से मौजूद होता है और उसका डिजाइन भी अलग होता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Fire TV Remote
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