हर Fire TV रिमोट में क्यों होता है ये छोटा सा Hole? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बच्चों, बुजुर्गों और यात्रा के दौरान रिमोट की सुरक्षा बढ़ती है।

Fire TV Remote: आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में स्मार्ट टीवी मौजूद हैं. लेकिन अक्सर लोग ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं जो उनके डिवाइस को इस्तेमाल करने के एक्सपीरिएंस को और बढ़ा सकता है. दरअसल, अक्सर लोग Amazon Fire TV में मौजूद एक छोटे से छेद को नजरअंदाज कर देते हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह एक डिजाइन के तौर पर रिमोट में दिया गया है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. दरअसल, ये छोटा सा छेद बहुत काम का है. आइए जानते हैं कि यह छोटा सा छेद आखिर क्यों दिया जाता है.

क्या काम करता है रिमोट में ये छोटा सा छेद

जानकारी के लिए बता दें कि Fire TV रिमोट में दिया गया ये छोटा छेद आमतौर पर एक लैनयार्ड या स्ट्रैप अटैचमेंट पॉइंट होता है. इसका मतलब है कि आप रिमोट को एक छोटी डोरी, स्ट्रैप या की-चेन जैसी एक्सेसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस छेद का मकसद इसकी सुरक्षा होती है. साथ ही इससे रिमोट के खोने की संभावना भी कम हो जाती है.

अक्सर देखा गया है कि कई बार लोगों के घरों में रिमोट सोफे के कुशन, बिस्तर या अन्य सामान के बीच गुम हो जाता है. ऐसे में आपके उस छेद में कोई डोरी या स्टैप का इस्तेमाल कर रखा है तो रिमोट को वापस खोजना काफी हद तक आसान हो जाता है और आपको खोजने में परेशानी भी नहीं होगी.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद

घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोगों के लिए यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है. क्योंकि रिमोट का बार-बार गिरना या खो जाना आम बात है. ऐसे में अगर एक मजबूत स्ट्रैप रिमोट में लगा रहेगा तो उसे हाथ में पकड़ना आसान हो जाएगा. इससे रिमोट के गिरने और टूटने का खतरा भी कम हो जाता है.

ट्रैवल के दौरान आता है काम

अगर आप Fire TV Stick को ट्रेवल के दौरान अपने साथ ले जाते हैं तो यह फीचर और भी काम का साबित हो सकता है. रिमोट में स्ट्रैप लगाकर उसे बैग या किसी अन्य सुरक्षित जगह से बांधा जा सकता है. इससे सफर के दौरान उसके खोने की संभावना कम हो जाती है.

क्या यह माइक्रोफोन या रीसेट बटन है?

कई यूजर्स यह सोच लेते हैं कि रिमोट में मौजूद ये छोटा सा छेद एक माइक्रोफोन, सेंसर या रीसेट बटन के लिए बनाया गया है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. ज्यादातर Fire TV रिमोट्स में ये छेद सिर्फ स्ट्रैप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोफोन आमतौर पर रिमोट के ऊपर वाले हिस्से में अलग से मौजूद होता है और उसका डिजाइन भी अलग होता है.

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