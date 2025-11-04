Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग अगले साल अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है. एक हालिया लीक से इसकी संभावित लॉन्चिंग डेट का पता चला है. बताया जा रहा है कि 25 फरवरी, 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने इसकी पुष्टि नहीं की है. इस सीरीज के स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 को आईफोन 17 का मुकाबला माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि दोनों एक-दूसरे के मुकाबले कहां खड़े हैं.

डिस्प्ले और डिजाइन

आईफोन 17 में 6.3 इंच का OLED, 120Hz, HDR डिस्प्ले मिलता है, जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसकी तुलना में सैमसंग गैलेक्सी S26 के 6.2 इंच के Dynamic AMOLED, 120Hz, HDR डिस्प्ले के साथ आने की उम्मीद है, जो 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आ सकता है. आईफोन 17 की तरह गैलेक्सी S26 में भी एल्युमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास बैक मिलने की उम्मीद है.

प्रोसेसर

आईफोन 17 में ऐप्पल की इन-हाउस A19 (3 nm) चिप दी गई है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. गैलेक्सी S26 की बात करें तो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस किया जा सकता है. सैमसंग इसे सात साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे सकती है.

कैमरा

आईफोन 17 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 MP के प्राइमरी लेंस के अलावा 48 MP का अल्ट्रावाइड लेंस भी मिलता है. इसके फ्रंट में 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा है. गैलेक्सी S26 के कैमरा सेटअप को लेकर अभी तक सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह लगभग तय है कि इसमें 50 MP का प्राइमरी लेंस और 18MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

बैटरी

बैटरी के मामले में गैलेक्सी S26 बाजी मार सकता है. इसमें 4000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल सकती है, जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है. आईफोन की बात करें तो इसमें 3692 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, जो 40W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

कीमत

भारत में आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है. दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S26 की कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हो सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

