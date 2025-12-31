भारत में किस कंपनी की 5G स्पीड सबसे तेज? ताजा रिपोर्ट में चल गया पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) समेत भारत की तीनों टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विस रोल आउट कर चुकी है. अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि 5G सर्विस देने के मामले में जियो सबसे आगे है और स्पीड के मामले में भी कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है. 1 सितंबर से 30 नंवबर के बीच कलेक्ट किए डेटा के मुताबिक, 5G कनेक्टिविटी के कारण डाउनलोड स्पीड में भी कई गुना इजाफा हुआ है.

स्पीड के मामले में जियो ने मारी बाजी

Opensignal के मुताबिक, सितंबर से नवंबर के बीच जियो की 5G डाउनलोड स्पीड 199.7 Mbps दर्ज की गई, जो उसके 4G नेटवर्क की तुलना में 11 गुना अधिक है. वहीं एयरटेल की स्पीड 5G डाउनलोड स्पीड 187.2 Mbps रही, जो उसके 4G नेटवर्क की तुलना में 7 गुना ज्यादा है. अगर Vi की बात करें तो इसकी स्पीड 138.1 Mbps पहुंची, जो 4G नेटवर्क के मुकाबले 6 गुना अधिक रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G के कारण यूजर को कम इंटररप्शन का सामना करना पड़ा और परफॉर्मेंस भी बेहतर रही.

एफिशिएंसी में भी जियो आगे

Opensignal ने इस बार टाइम ऑन 5G नाम के नए मैट्रिक्स पर भी कंपनियों की 5G सर्विस को परखा. इसमें यह देखा गया कि 5G डिवाइस कितने समय तक 5G नेटवर्क से कनेक्टेड रहे. इसमें पता चला कि जियो की 5G अवेलेबिलिटी 68.1 प्रतिशत रही और यूजर्स ने इंटरनेट पर अपने कुल टाइम में से 67.3 प्रतिशत 5G पर बिताया. इसी तरह एयरटेल की अवेलेबिलिटी 66.6 प्रतिशत रही और कंपनी के यूजर्स 28 प्रतिशत टाइम 5G पर रहे. Vi की बात करें तो कंपनी अभी अपनी 5G सर्विस रोलआउट कर ही रही है और इसकी 5G अवेलेबिलिटी 32.5 प्रतिशत रही और यूजर ने 9.7 प्रतिशत समय 5G पर लगाया.

BSNL की 5G सर्विस का है इंतजार

सरकारी कंपनी BSNL अभी 4G कवरेज दे रही है. कंपनी अभी तक 97,000 4G साइट्स तैयार कर चुकी है और 23,000 नई साइट्स को भी जल्दी ही तैयार कर लिया जाएगा. यह कवरेज पूरी होने के बाद कंपनी 5G सर्विस को रोल आउट करने की तैयारी शुरू करेगी.

