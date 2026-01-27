भारत में कब लॉन्च होगी स्टारलिंक की सर्विस और कितना देना पड़ेगा पैसा? सामने आ गई सारी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत में Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जल्द ही लॉन्च हो सकती है. कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपनी सर्विस के ट्रायल कर रही थी और अब किसी भी समय इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग का ऐलान किया जा सकता है. कुछ दिन पहले ही कंपनी को अमेरिका में बड़ी मंजूरी मिली थी, जिसके बाद यह अपने नेटवर्क में मौजूद सैटेलाइट की संख्या बढ़ाकर डबल कर सकती है. इससे पूरी दुनिया में स्टारलिंक के यूजर्स को फायदा होगा. आइए जानते हैं कि भारत में स्टारलिंक की सर्विस कब तक शुरू हो सकती है और यूजर्स को इसके लिए कितना पैसा चुकाना पड़ सकता है.

भारत में केवल इतने कनेक्शन दे पाएगी कंपनी

भारत में सर्विस लॉन्च करने के लिए स्टारलिंक को प्रोविजनल लाइसेंस मिल चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टारलिंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन की ही दे पाएगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाकी भारतीय कंपनियां भी इस अमेरिकी कंपनी से मुकाबला कर पाएं. माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद भारत में स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 25-225Mbps के बीच रह सकती है. बता दें कि अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. यह सर्विस खास तौर पर उन इलाकों को टारगेट करेगी, जहां स्पीड से ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है.

कितनी हो सकती है कनेक्शन की कीमत?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टारलिंक कनेक्शन लेने के लिए ग्राहक को 30,000-35,000 रुपये की वन-टाइम सेटअप कॉस्ट देनी पड़ सकती है. इसके बाद मंथली प्लान के लिए 3,500-8,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. भारत में सर्विस लॉन्चिंग की बात की जाए तो अभी कंपनी की सीनियर लीडरशिप की सरकार के साथ बातचीत चल रही है. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में सरकार इस सर्विस को हरी झंडी दिखा देगी. स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क भी भारत में सर्विस लॉन्च होने को लेकर एक्साइटेड है. उन्होंने भारत को स्टारलिंक के लिए एक इंपोर्टेट मार्केट बताया है.

ये भी पढ़ें-

सबसे सस्ता कहां मिल रहा है आईफोन 17? जानें फ्लिपकार्ट समेत बाकी जगहों पर चल रहीं डील्स