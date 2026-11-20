Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनमें RGB लाइटिंग, वायरलेस माइक, TWS कनेक्टिविटी मिलती है.

Intex Party Speaker : घर पर दोस्तों के साथ पार्टी हो या फिर किसी खास मौके पर म्यूजिक और कराओके का मजा लेना हो, अच्छी साउंड क्वालिटी माहौल को और भी खास बना देती है. ऐसे में अगर आप नया पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Intex ने अपनी Raag Series में पांच नए मॉडल शामिल किए हैं. कंपनी ने भारत में Raag 650, Raag 900, Raag 1100, Raag 1200 और Raag 2200 नाम से नए स्पीकर लॉन्च किए हैं.

इन सभी मॉडल को अलग-अलग साउंड आउटपुट और फीचर्स के साथ पेश किया गया है. नए स्पीकर आने के बाद कंपनी की इस सीरीज में अब कुल आठ मॉडल हो गए हैं. इनमें 65W से लेकर 350W तक के साउंड आउटपुट वाले ऑप्शन मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि इन पार्टी स्पीकर्स के खास फीचर्स और कीमत क्या है.

कितनी है कीमत और कहां से खरीद सकेंगे?

Intex के नए Raag Series स्पीकर की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है. हालांकि अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इनकी कीमत में बदलाव होगा. यूजर इन्हें कंपनी के रिटेल नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद सकेंगे. इससे पहले कंपनी Raag 3500, Raag 2000 और Raag 1600 मॉडल भी पेश कर चुकी है.

Intex Raag Series में शामिल हुए पांच नए स्पीकर

Intex की नई रेंज में Raag 650 को सबसे शुरुआती मॉडल के तौर पर रखा गया है. इसमें 8 इंच का वूफर दिया गया है, जो 65W का साउंड आउटपुट देता है. इस स्पीकर में RGB लाइटिंग, वायरलेस माइक्रोफोन, TWS कनेक्टिविटी और रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है. इसके अलावा इसमें अलग-अलग प्लेबैक मोड दिए गए हैं और यह एक बार चार्ज करने पर पांच घंटे तक चल सकता है.

Raag 900 और Raag 1100 के खास फीचर्स

Raag 900 में 90W का साउंड आउटपुट मिलता है. इसके बाद Raag 1100 मॉडल आता है, जो 12 इंच के वूफर के साथ 110W आउटपुट देता है. इसमें दो वायरलेस माइक्रोफोन, TWS कनेक्टिविटी और डिजिटल बास साथ ही ट्रेबल कंट्रोल दिए गए हैं. इसमें माइक प्रायोरिटी का फीचर भी मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए FM, USB, AUX, Bluetooth और TF कार्ड के साथ माइक्रोफोन व गिटार इनपुट का सपोर्ट मिलता है.

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डुअल वूफर के साथ आते हैं Raag 1200 और Raag 2200

नई सीरीज में Raag 1200 भी शामिल है. यह 120W साउंड आउटपुट के साथ आता है और इसमें दो 8 इंच के वूफर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें डुअल वायरलेस माइक्रोफोन, डिजिटल बास और ट्रेबल कंट्रोल, TWS कनेक्टिविटी और माइक प्रायोरिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं ज्यादा साउंड आउटपुट चाहने वालों के लिए कंपनी ने Raag 2200 पेश किया है. इस मॉडल में दो 10 इंच के वूफर दिए गए हैं, जो 220W का साउंड आउटपुट देते हैं. पूरी नई रेंज में मॉडल के हिसाब से RGB लाइटिंग, कराओके माइक्रोफोन, रिचार्जेबल बैटरी और अलग-अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं.

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